조국, 평택을 출마…“제 몸으로 뛰어 3표 차로 이길 것”(종합)

6월 국회의원 재보궐 출마 선언

“국힘 제로 실현, 부패 제로 실현”

“평택, 삶의 질 1위 도시 만들겠다”

“다시 한번 손 잡아달라” 지지 호소

“국힘 3번 연속 이긴 곳 여전히 강세”

이미지 확대 평택을 출마 선언하는 조국 대표 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14

이미지 확대 조국, 평택을 재선거 출마 발표 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 오는 6월 3일 치러질 국회의원 재선거에서 경기 평택을에 출마를 발표하기 위해 단상을 향하고 있다. 2026.4.14

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조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하겠다고 밝혔다.조 대표는 이날 국회에서 가진 출마 기자회견을 통해 “평택을에서 ‘국힘 제로’, ‘부패 제로’를 실현하겠다”면서 “평택을 ‘삶의 질 1위’ 도시로 만들겠다”고 강조했다.그는 “평택을이 민주개혁 진영에 험지 중 험지”라며 “극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 것”이라고 전했다.또 “평택을은 제조업과 미래 산업이 동반 성장하고, 도시와 농촌이 공존하는 대한민국의 축소판”이라며 “‘사람-자본-기회’가 모이는 도시, 청년의 에너지가 가장 활성화된 도시로 탈바꿈시키겠다”고 설명했다. 이어 “저 조국, 평택에 연고가 없다”면서도 “그러나 평택을 도약시킬 비전과 정책, 그리고 이를 실행할 능력만큼은 누구보다 앞선다고 감히 자부한다”고 덧붙였다.조 대표는 “혁신당 창당 시 ‘백척간두 진일보’한 저를 받아주셨던 것처럼, 다시 한번 받아주십시오”라면서 “다시 한번 도와주십시오! 다시 한번 손을 잡아 주십시오! 여러분의 지지를 동력으로 삼아 반드시 필승으로 보답하겠다”고 호소했다.조 대표는 앞서 평택을 출마 선언을 한 김재연 진보당 상임대표와 관련해선 “진보당과는 선거연대를 논의한 자체가 없다”면서 “김 대표와 선의의 경쟁을 하겠다”고 언급했다.그러면서 “현재 5자 구도 정도 될 거 같은데, 5자 구도가 되든 6자 구도가 되든 경쟁해서 이길 것”이라며 “선거연대 생각하면서 선거 운동하지 않겠다”고 강조했다.특히 그는 “평택을은 3번 연속 국민의힘이 이긴 곳으로 지금도 여전히 강세”라면서 “제 몸으로 뛰어서 3표차로 이길 것”이라고 했다.이어 “평택 주민들은 현명하다고 생각한다”라면서 “단일화가 이뤄지지 않더라도 유권자 스스로 계산해 표를 줄 것”이라며 정치공학적 계산을 경계했다.강윤혁 기자