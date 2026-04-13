김용 “왜 무리해서 출마하느냐고? 난 결백… 경기권 재보선 도전”

국회서 기자간담회 열고 무죄 주장

상고심 기다리며 보석 중 출마 시사



정청래, 국조특위 중간보고회 참석

이미지 확대 김용(가운데) 전 민주연구원 부원장

2026-04-14 6면

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이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 13일 오는 6월 국회의원 재보궐 선거에서 경기 지역에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다. 대장동 개발 비리 사건으로 징역 5년을 선고받고 보석 상태로 대법원 판결을 기다리는 중에 출마 의사를 밝힌 것이다.김 전 부원장은 이날 국회에서 ‘정치검찰 조작기소 관련 기자간담회’를 열고 “솔직히 말하면 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마 예정”이라고 했다. 그러면서 “제가 경기도에서 활동하고 있어서 경기도로 (지역구가) 선정됐으면 좋겠다”고 했다.현재 경기 지역에서 재보궐 선거가 확정된 지역은 평택을과 안산갑이다. 또 더불어민주당 경기지사 후보로 확정된 추미애 의원 지역구인 하남갑도 이번에 보궐선거가 치러질 수 있다.그간 김 전 부원장이 안산갑에 출마할 것이란 관측은 꾸준히 제기돼 왔다. 이 지역구의 양문석 전 의원은 김 전 부원장이 지역위원장을 맡아달라며 사실상 출마를 요청하기도 했다. 다만 친명(친이재명)계 인사인 김남국 민주당 대변인에 이어 친문(친문재인) 전해철 전 의원도 이날 안산갑 출마 선언을 하면서 경쟁이 치열해졌다. 일각에선 김 전 부원장의 하남갑 출마 가능성도 제기된다.이에 김 전 부원장은 “제가 어디를 가겠다고 말은 못한다”면서 “당에서 전략 공천에 들어가고 경선은 없으며 모든 곳에 후보를 낸다고 말했다. 그 절차에 따라 당의 결정에 맞게 열심히 임할 생각”이라고 했다.김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 1·2심에서 유죄를 선고받고 현재 보석으로 풀려난 상태다. 그는 “왜 무리해서 출마하느냐고 하는데 지금 이런 기자회견을 왜 열었겠나. 국정조사를 왜 하겠나”라고 되물으며 “결백함을 증명하겠다”고 강조했다. 간담회에 참여한 민주당 의원들도 일제히 “김 전 부원장은 무죄”라고 목소리를 높였다.이런 가운데 정청래 민주당 대표는 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 중간보고회에 참석해 윤석열 정부의 조작기소 사건 등을 ‘국가 폭력’으로 정의하고 공소시효 폐지를 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.이준호 기자