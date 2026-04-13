정장수 前 대구 부시장 “중구, 가장 젊은 선거구”…세대교체론 띄워

이미지 확대 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 “중구는 대구에서 가장 젊은 선거구”라며 세대교체의 필요성을 강조했다.정 예비후보는 13일 페이스북을 통해 “올해 2월 말 행정안전부 인구통계 기준, 대구 중구의 30대 이하 유권자는 38.2%”라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “60대 이상 유권자 28.2%와 비교해보면 중구가 얼마나 젊은 도시인지 쉽게 알 수 있다”고 덧붙였다.그는 오영준 더불어민주당 중구청장 예비후보를 언급하기도 했다. 정 예비후보는 “민주당은 중구의 젊은 유권자를 공략하기 위해 32세의 북구 구의원을 영입해서 일찌감치 중구청장 후보로 확정했다”며 “우리가 가야 할 방향이 너무도 분명하지 않나”라고 반문했다. 젊은 후보를 내세운 민주당에 맞서 국민의힘도 세대교체를 이뤄내야 한다는 주장을 펼친 셈이다.정 예비후보는 출마 선언 이후 76일간의 활동을 언급하며 “중구의 골목골목이 제 삶의 터전이었다”며 “발이 부르트도록 다녔고, 허리가 부러져라 인사를 했다. 중구는 제 삶의 이유이기 때문”이라고 강조했다.정 예비후보는 민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 일으킨 바람을 막아낼 적임자임을 자처하기도 했다. 그는 “김 전 총리를 앞세운 민주당의 바람을 중구에서 막아내고 중구의 영광을 되찾겠다”며 지지를 호소했다.대구 민경석 기자