유은혜-안민석, ‘웹자보 홍보물’ 논란 확산…단일화 파행 우려

유은혜 경기교육감 예비후보는 13일 ‘자신을 보수층 지지를 받는 후보로 몰아간 SNS 홍보물 제작 의혹’과 관련해 안민석 예비후보의 해명을 거듭 촉구하며 공개사과를 촉구했다. 경기교육혁신연대의 책임 있는 조치도 요구했다.
유 예비후보는 이날 경기도의회에서 기자회견을 열고 “안 예비후보는 설득력 없는 거짓 해명을 하고 있다”며 첫 사과 요구 후 안 예비후보가 “SNS 홍보물을 제작한 사실이 없다”며 ‘사실무근’이라고 낸 반박을 재반박했다.
앞서 안 후보 측은 “해당 웹자보를 제작한 사실이 없으며 근거 없는 비방을 중단하라”고 반박했다.
유 예비후보는 문제를 제기한 SNS용 홍보물들의 정보 입력 순서와 방식, 숫자와 이름을 배치한 방식, 텍스트의 문장 구조와 폰트, 색감, 인물 사진의 처리 방식 등의 동일성을 근거로 안 캠프 측의 반박이 거짓이라고 주장했다.
또 여론조사 결과를 왜곡해 공표 또는 보도할 수 없다는 공직선거법과 최근 당선 가능성 1위처럼 보이게 한 홍보물 제작 사건의 최근 대법원 판단을 제시하며 고발 가능성까지 내비쳤다.
이와 함께 혁신연대 측이 안 후보 캠프의 진술만으로 사건을 종결 처리한 것에 대해 “심판이 호루라기를 잃어버렸다고 경기를 중단해서는 안 된다”며 “조사 역량 부족을 이유로 책임을 회피하지 말라”고 직격했다.
그러면서 14일 후보들 간 2차 토론회 전에 안 예비후보 측과 경기교육연대가 책임 있는 답변을 내놓지 않을 경우 어떻게 대응할지 심각하게 고민하겠다고 강조했다.
이에 대해 안민석 예비후보 측은 다시 입장문을 내며 맞섰다.
안 예비후보 측 김동선 선대본 총괄집행위원장은 “안민석 후보와 단일화 추진 기구를 비난하는 것은 민주진보 경기교육감 단일화에 찬물을 끼얹는 행위로 대단히 유감이며 온당치도 않다”며 “안민석 후보 캠프는 유 후보 측이 이야기하는 웹자보를 제작한 사실이 없다”고 거듭 밝혔다.
이어 “유은혜 후보가 네 명의 단일화 후보 중에 보수층의 지지를 가장 많이 받는 것도 사실이고, 보수층 지지자들을 여론조사에 포함시키자며 결정된 단일화 룰에 이의 제기를 한 것 또한 사실”이라고 덧붙였다.
한편 진보 진영 경기도교육감 단일화를 추진 중인 경기교육혁신연대는 여론조사 45%와 선거인단 투표 55%를 합산해 22일 후보를 선출한다.선거인단은 16일까지 모집하며, 여론조사는 18~20일 진행된다.
안승순 기자
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