“농어촌 대표성 약화”…서천군, 광역의원 2석 사수 ‘총력’

이미지 확대 유재영 서천군 부군수와 군 관계자들이 국민의힘 장동혁 대표를 면담하고, 광역의원 정수 2명 유지를 요청하는 건의문과 서명부를 전달하고 있다. 군 제공

이미지 확대 김기웅 군수와 서천군 관계자들이 광역의원 선거구 유치를 위해 서명운동에 나섰다. 군 제공

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충남 서천군이 6·3 지방선거에서 광역의원 선거구 유지를 위해 전방위적 대응에 나섰다.국회 정치개혁특별위원회에서 인구 기준에 따른 광역의원 선거구 축소로 농어촌 지역의 대표성이 크게 약화될 것이 우려되기 때문이다.13일 군에 따르면 국회에 광역의원 정수 2명 유지를 요청하는 건의문과 군민 1만 6761명이 참여한 서명부를 전달했다.건의문과 서명부는 국회의장과 정치개혁특별위원장을 비롯해 더불어민주당, 국민의힘, 조국혁신당 등 주요 정당 대표들에게도 우편으로 전달했다.군은 건의문을 통해 △선거구 획정 시 면적·지리적 여건·교통 접근성 등 비인구적 요소의 종합적 반영 △인구소멸 위기 지역에 대한 ‘공직선거법’상 특례 규정 신설 △광역의원 최소 정수 기준 인구를 현행 5만 명에서 4만 명으로 하향 조정하는 방안 등을 제시했다.공직선거법(제22조)에 광역의원 정수는 기준 인구가 5만 명 미만일 경우 최소 1명, 5만 명 이상일 경우 최소 2명을 두도록 규정하고 있다.군의 인구는 제8회 전국동시지방선거가 치러졌던 2022년 5월 5만 439명에서 지난달 기준 4만 774명으로 줄었다.군은 단순한 인구 기준에 따른 선거구 획정이 농어촌 지역의 대표성을 약화시키고, 도농 간 균형발전에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다.충남에서는 금산군도 정수가 2명에서 1명으로 축소될 위기다.유재영 부군수는 “광역의원 정수 축소는 단순한 의석수 감소를 넘어 농어촌 주민의 정치적 소외를 심화시키고 지역 소멸을 가속화할 수 있다”며 “서천군민의 절박한 민의에 국회와 정치권이 책임 있게 응답해야 한다”고 강조했다.서천 이종익 기자