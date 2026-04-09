‘용광로 선대위’ 꾸리는 추미애 “한준호 선대위 합류”… 10일 김동연과 3자 대면

한 의원과 만찬 회동서 선거 논의
정원오 왜곡 논란에도 경선 마무리
전현희·박주민 “당의 결정에 승복”
6·3지방선거 더불어민주당 경기지사 후보로 선출된 추미애 의원은 9일 경선 경쟁자였던 한준호 의원이 선거대책위원회에 합류 의사를 밝혔다고 했다. ‘용광로 선대위’를 시사한 추 의원이 원팀 다지기로 본선 준비에 본격 돌입한 것이다.
추 의원은 이날 한 유튜브 방송에서 “(경선 결과를) 발표 받은 후 조금 있다가 각각 전화를 드려 위로의 말씀을 우선 드렸고, 도와달라고 말씀드렸다”며 “한 의원도 선대위에 합류할 의사를 밝혔다”고 했다. 추 의원은 이날 저녁 서울 여의도 모처에서 한 의원과 만찬 회동을 하고 선거 전반에 대한 의견도 나눴다.
한 의원은 지난 7일 경선 탈락 직후 유튜브 라이브에서 “아직 완전히 준비되지 않은 후보가 우리 당 후보가 됐다”고 발언했다가 논란이 일자 이튿날인 8일 사과했고, 추 의원도 “지방선거 승리를 위해 함께 나아가자”고 댓글을 달면서 갈등이 어느 정도 정리됐다.
추 의원은 10일 경기 파주 도라산역에서 열리는 ‘비무장지대(DMZ) 평화이음 열차’ 기념식에 참석해 김동연 경기지사와도 접촉할 것으로 전해졌다. 이 행사에는 한 의원도 참석해 경선 이후 처음으로 3자간 대면이 이뤄질 전망이다.
일각에선 추 의원의 중도 확장 여부가 표심에도 영향을 끼칠 것이란 관측이 나오지만 현 구도만 놓고 보면 민주당 후보가 유리하다는 분석도 있다. 국민의힘은 아직 경기지사 후보 경선도 본격화하지 못한 상태다.
한편 민주당 서울시장 본경선은 정원오 전 서울 성동구청장의 여론조사 왜곡 논란에도 연기 없이 그대로 마무리됐다. 다만 “이의제기가 있었기 때문에 당내에서 지속적으로 모니터링할 것”이라고 당 핵심 관계자는 전했다. 전현희·박주민 의원도 ‘경선을 계획대로 진행한다’는 당의 결정에 승복하겠다는 입장을 밝혔다. 이런 가운데 민주당은 정 전 구청장에 대해 이른바 멕시코 칸쿤 출장 의혹을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.
김헌주·김서호 기자
2026-04-10 5면
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