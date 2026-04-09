與 부산시장 후보에 ‘해수부 이전’ 전재수 확정

이미지 확대 전재수 더불어민주당 부산광역시장 예비후보가 6일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 본경선 합동연설회에서 기념 촬영 후 자리로 이동하고 있다. 2026.4.6 뉴스1

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더불어민주당은 9일 전재수 의원(부산 북구갑)을 6·3 지방선거 부산시장 후보로 확정했다.소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 부산시장 본경선 개표 결과를 발표하며 이같이 전했다.이번 부산시장 후보 경선은 전 후보와 부산시당위원장을 지낸 이재성 후보 간 2인 경선으로 치러졌다.경남 의령 출신인 전 후보는 보수세가 강한 부산의 유일한 현역 민주당 의원이다.참여정부 시절 대통령 부인을 담당하는 제2부속실장과 국정상황실·경제수석실 행정관 등을 역임했다.2006년 지방선거에서 부산 북구청장 후보로 출마했으나 낙선했으며 18·19대 총선에서 모두 고배를 마셨다.이후 2016년 20대 총선에서 부산 북구갑에 출마해 당선됐고, 22대 국회까지 내리 3선에 성공했다.이재명 정부 출범 이후에는 초대 해양수산부 장관으로 임명됐으며, 해수부의 부산 이전 등이 성과로 꼽힌다.권윤희 기자