정치 6·3 지방선거 동원시장 방문한 정원오 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/09/20260409500213 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-09 16:46 입력 2026-04-09 16:46 이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 서울 중랑구 동원시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 2026.4.9 이지훈 기자 이민옥 서울시의원, ‘서울시 의류·섬유 순환 활성화 지원 조례안’ 발의 서울시의회 바로가기 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 서울 중랑구 동원시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지