동원시장 방문한 정원오

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-09 16:46
입력 2026-04-09 16:46
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정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 서울 중랑구 동원시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 2026.4.9 이지훈 기자
정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 서울 중랑구 동원시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 2026.4.9 이지훈 기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 9일 서울 중랑구 동원시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다.

이지훈 기자
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