양승조 “본선은 도덕성 전쟁, 검증된 충남도지사 필요”

이미지 확대 양승조 더불어민주당 충남도지사 경선 후보가 9일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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양승조 더불어민주당 충남도지사 경선 후보는 13일~15일 예정된 마지막 경선을 앞두고 “경선 승리가 곧 내란 세력 청산이자 민주당 의석 수호”라며 적임자임을 강조했다.경선에서 탈락한 나소열 경선 후보가 9일 박수현 후보를 지지한 것과 관련해서는 “개인적으로 서운하지만, 표심 전체를 결정하지 않는다”고 일축했다.양 후보는 9일 천안시청에서 기자회견을 열고 “12.3 내란으로 우리 민주주의가 멈출 뻔했다. 잔존 세력을 충남에서 완전히 청산할 방법은 충남도지사 자리도 가져오고, 국회의원 의석도 지켜야 한다”고 밝혔다.그는 “본선 경쟁력 기준은 세 가지다. 첫째 해본 사람이고 두 번째는 의혹이 없는 사람, 세 번째는 반드시 이기는 사람”이라며 “충남도지사를 직접 해본 유일한 후보는 양승조뿐”이라고 강조했다.이어 “도덕성 의혹이 있는 후보가 본선에 나가면 네거티브에 무너진다. 수사가 진행 중인 의혹이 있는 후보는 본선 60일 내내 해명만 하다 끝난다”며 경선에 참여하는 박 후보를 겨냥했다.그러면서 “공주·부여·청양은 8년 만에 단 2780표 차이로 되찾은 자리로 박수현 의원이 경선에서 이기면 그 자리는 다시 빈다”며 “8년 만에 되찾은 자리를 다시 내란 잔존 세력의 품으로 넘겨줄 수 없다”고 주장했다.양 후보는 기자회견에서 ‘나소열 후보의 헌신을 이어받겠다’고 발표했지만, 이날 박수현 후보 지지 선언에 대해 나 후보에 대한 서운함을 표명했다.그는 “나소열 후보는 지난 충남도정을 이끌었던 동지이자 파트너였다. 개인적으로 서운한 것은 사실”이라며 “다만 그 선택을 존중한다. 하지만 지지 선언이 표심 전체를 결정하지는 않는다. 본인은 20년 공직 생활 동안 단 한 건의 도덕성 논란이 없었다”며 본선 경쟁의 적임자임을 강조했다.천안 이종익 기자