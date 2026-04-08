[포토] 서로 감귤 먹여주는 정청래·김부겸

1 / 10 이미지 확대 8일 오전 대구 북구 대구농수산물도매시장에서 민생 현장 체험에 나선 정청래 더불어민주당 대표와 대구시장 선거에 출마한 김부겸 전 총리가 경매사의 안내를 받아 경매에서 낙찰된 수입산 감귤을 맛보고 있다. 2026.4.8.

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살피며 귤을 맛보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살피며 귤을 맛보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장에서 민생현장을 살피기에 앞서 악수하며 인사를 나누고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살펴보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 민생현장을 살펴보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살펴보고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표와 민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 총리가 8일 오전 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾아 민생현장을 살피며 일손을 보태고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 김부겸 대구시장 후보가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 정청래 대표 발언에 미소 짓고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회의에서 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리에게 당 점퍼를 입혀주고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표가 8일 자당 대구시장 후보인 김부겸 전 총리와 대구 민생 현장을 직접 체험하고 민심을 청취했다.정 대표와 김 전 총리는 이날 새벽 대구 북구 대구농수산물도매시장을 방문해 농산물 경매를 참관하고 배추 하역과 환경 정비 등을 살폈다.정 대표는 행사 후 기자들과 만나 “몸을 부딪치면서 일해 보니까 여러 생각이 들었다”며 “배추 하역 작업을 40년 하신 대구 출신의 배 사장님께서 ‘같이 몸을 부대끼며 일 해보니까 민주당에 자꾸 정이 간다’고 하셨다”고 말했다.정 대표는 “대구 시민 마음을 조금씩 열 수 있도록 지극 정성을 다하겠다”며 “가락동 농산물시장을 갔을 때도 (상인들이) 여러 말씀을 주셨는데 이곳 시장이 한강 이남에서 제일 큰 시장이라고 한다. 연 매출 1조 3000억원 정도 하는 큰 시장인데도 이런저런 어려움이 있다니 잘 살피겠다”고 강조했다.김 전 총리는 “오늘 아침에 본 농산물 도매시장은 2년 전 대형 화재가 나서 최근에 준공한 곳”이라며 “정 대표가 말했듯 이분들의 삶은 새벽 2~3시에 시작된다. 그 부지런함으로 자신들의 40년 인생을 살아오면서 여러 애환이 많았을 것”이라고 설명했다.김 전 총리는 “여러 행정 지원을 세심하게 했다면 (상인 분들이) ‘힘이 덜 들지 않았겠냐’고 지나가면서 말씀하셨다”고 전했다.김 전 총리는 “저에게 기회가 주어진다면 공직사회가 제대로 뒷받침 못하는 것을 하나하나 고쳐나가겠다”며 “2032년 옮기게 돼 있는, 여기서 10㎞ 정도 떨어진 농수산물 도매시장의 이전에 대해서도 상인분들이 이런저런 말씀을 해주셨다”고 밝혔다.이날 체험 행사에는 당에서 정 대표와 김 전 총리를 비롯해 박규환 최고위원, 김남국·박해철·장윤미 대변인, 허소 민주당 대구시당위원장, 최우영 북구청장 예비후보, 권칠승 김부겸 캠프 공동선대위원장 등이 참석했다.이번 일정은 정 대표가 직접 나서 김 전 총리의 대구시장 선거를 지원하는 성격으로 해석됐다.특히 조끼에 장갑을 낀 정 대표는 이날 오전 6시 30분쯤 일정이 시작된 현장에서 딸기 상자를 수레에 옮기며 상인들과 소통했다.정 대표는 동행한 경매사에게 “경매하면 시세가 형성되는데 어제와 오늘 (딸기 가격) 차이가 많이 나냐”고 물으며 관심을 보였다.정 대표는 “형님 먼저”라며 만다린(귤의 일종)을 김 전 총리의 입에 직접 넣어주기도 했다.행사를 마친 정 대표 등은 이날 오전 9시 30분 인터불고 엑스코 호텔에서 대구 현장 최고위원회의를 갖는다. 강득구·이성윤·문정복 최고위원 등 지도부도 함께한다.온라인뉴스부