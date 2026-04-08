수원지역 학부모 603명, 유은혜 경기도교육감 후보 지지

이미지 확대 경기 수원지역 학부모 603명이 7일 유은혜 경기도교육감 예비후보에 대한 공개 지지를 선언했다. (유은혜 캠프 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 수원지역 학부모 603명이 유은혜 경기도교육감 예비후보에 대한 공개 지지를 선언했다.이들은 7일 유은혜 예비후보 선거사무소에서 “경기교육의 새로운 100년을 설계하고 아이 한 명 한 명의 꿈이 존중받는 교육 환경을 만들기 위해 뜻을 모았다”며 “공정하고 따뜻한 혁신적 교육을 실현할 적임자로 유 예비후보를 지지한다”고 밝혔다.이어 “교육은 단순한 지식 전달을 넘어 아이들의 가능성을 발견하고 현실로 바꾸는 희망의 사다리가 돼야 한다”고 강조했다.그러면서 “유 예비후보는 교육부 장관을 역임하며 교육 현장의 복잡한 갈등을 소통으로 해결하고 실질적인 변화를 이끌어 낸 검증된 리더”라며 “학부모의 마음을 누구보다 잘 이해하고 아이들의 안전과 행복을 최우선으로 생각하는 후보”라고 강조했다.이에 대해 유은혜 예비후보는 “수원은 교육 브랜드로서 매우 좋은 성과들을 갖고 있는 지역”이라며 “지자체와 교육청 간 협력 시스템을 계속해서 확대할 필요가 있다”고 밝혔다.또한 “유·초·중·고교 학교급별로 발달 단계에 따라 아이 한 명 한 명 맞춤형 교육이 가능하도록 고민하고 실천하는 과정에 학부모가 반드시 참여해야 한다”며 “교육 주체로서 학부모와 상시 소통하고 진단, 평가, 보완하는 과정을 통해 함께 결정하고 책임지는 교육정책을 경기도에서부터 실현하겠다”고 약속했다.안승순 기자