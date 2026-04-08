오세훈 “전통시장 디자인 입혀 ‘서울 랜드마크’” 신중앙시장 현장점검

올 하반기 공사 착수, 내년 6월 준공 목표

이미지 확대 서울 중구 황학동 ‘신중앙시장’ 조감도.

서울시 제공

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오세훈 서울시장은 8일 오전 중구 황학동 신중앙시장을 찾아 “전통시장을 글로벌 관광 시장으로 나아가는 거점으로 육성할 것”이라고 말했다.오 시장은 이날 신중앙시장에서 ‘디자인혁신 전통시장 조성사업’ 추진 현황을 점검하고 사업 전반에 대한 설명을 들은 뒤 차질 없는 사업 추진을 당부했다.신중앙시장은 시가 추진하는 첫 번째 디자인혁신 전통시장 사업 대상지다. 전통시장의 지역성과 역사성을 반영한 설계로 경쟁력을 강화하고 활력을 불어넣는 데 목적이 있다.이번 설계는 ‘작은 골목들을 살려 골목의 새로운 물결이 시장 지붕으로 이어지고 지역 전체를 활성화한다’는 개념을 중심으로 신중앙시장만의 특성과 공간 구조를 반영한 것이 특징이다. 시는 기존 낡은 아케이드 구조를 보강한 뒤 목재를 활용해 목구조물로 개선하고 채광을 강화해 방문객을 환영하는 의미의 따뜻하고 개방적인 시장 이미지를 구현할 계획이다.시는 방문객이 외부에서 시장 골목 16곳으로 유입될 수 있도록 출입문 형태의 ‘열린지붕’을 설치해 시장 접근성도 높인다. 방문객과 상인이 소통할 수 있는 계단식 구조물도 조성해 시장을 체류형 공간으로 전환할 방침이다.현재 지난해 7월 디자인·설계공모로 최종 선정된 설계안에 대한 설계 용역이 진행 중이다. 시는 올 7월 설계를 완료하고 9월 공사에 착수한다. 2027년 6월 준공을 목표로 사업을 추진한다.송현주 기자