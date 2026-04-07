정청래, 이원택 긴급감찰 지시… 혼돈의 전북지사 경선

술·식사비 제3자 대납 의혹 커져

이 의원 “명백한 허위… 법적책임”

이미지 확대 이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 예비후보가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 본경선 합동연설회에 참석해 자리로 이동하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 이원택 예비후보의 술·식사 비용 대납 의혹과 관련 윤리감찰단의 긴급 감찰을 지시했다. 2026.4.7

뉴스1

2026-04-08 8면

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정청래 더불어민주당 대표는 전북지사 본경선을 하루 앞둔 7일 ‘술·식사비 제3자 대납’ 의혹이 불거진 이원택 의원에 대한 긴급 감찰을 윤리감찰단에 지시했다. ‘현금 살포 의혹’으로 김관영 전북지사의 후보 자격이 박탈한 데 이어 이 의원도 감찰을 받으면서 전북지사 경선이 혼돈에 빠져 들었다. 이 의원은 “명백한 허위 사실”이라며 즉각 반박했다.민주당 공보국은 이날 “이 의원에 대한 언론보도가 있다”며 정 대표의 감찰 지시 소식을 전했다.앞서 한 언론은 이 의원이 개최한 모임의 술·식사 비용을 제3자가 대납했다는 의혹이 있다고 보도했다. 이에 이 의원은 입장문을 통해 “당시 자리는 청년들의 요청에 의한 정책 간담회였고, 내가 개최한 자리가 아니었다”며 “제 개인 식사 비용은 직접 지불했다”고 반박했다. 이어 “흑색선전과 허위사실 유포는 민주당 경선을 방해하는 해당 행위”라며 “(보도는) 명백한 허위 사실이며, 법적 책임을 물을 것”이라고 했다.현재 민주당 전북지사 경선은 김 지사가 현금 살포 의혹으로 제명되면서 이 의원과 안호영 의원의 2파전으로 좁혀졌다. 안 의원은 국회에서 기자들과 만나 “당에서 이 문제에 대해 신속하고 투명하게 조사하고 문제가 있다면 적절히 조치를 취해야 한다”며 “(김 지사와) 동일한 기준과 잣대로 이 사안이 처리돼야 한다”고 말했다. 이어 8일부터 시작되는 본경선 일정과 관련해 “연기 문제를 검토할 필요가 있다는 의견을 (당 측에) 드렸다”며 “(조사) 결과를 보고 경선을 치르는 것도 방법이지 않겠느냐”고 덧붙였다.한편 김 지사는 서울남부지법 민사합의51부(부장 권성수) 심리로 진행된 가처분 사건 심문에서 “제명은 한 개인의 정치적 삶에 사형과 같은 중대한 선언이고 이에 상응하는 방어 기회가 보장돼야 한다”고 주장했다.민주당 측 소송대리인은 “(김 지사) 스스로 금원﻿ 제공﻿을 인정﻿했고 경찰 압수수색까지 진행된 상황”이라며 “(유사 사건 중에도) 당선무효형이 선고된 사례가 있고 (김 지사 의혹은) 금액이 더 커 처벌 가능성이 크다”고 반박했다.김헌주 기자