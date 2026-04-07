전현희·박주민 “정원오, 여론조사 왜곡” vs 정 “대선 때 쓴 방식”

與 서울시장 본경선 ‘시끌’

이미지 확대 더불어민주당 전현희, 박주민, 정원오 서울시장 예비후보가 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 본경선 후보자 합동연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.5

공동취재

2026-04-08 6면

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더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 서울 성동구청장의 여론조사 왜곡 유포 논란으로 7일 시작된 본경선이 뜨겁게 달아오르고 있다. 경선 후보인 전현희·박주민 의원이 당 지도부에 본경선 일정 유예 등 긴급 조치를 요청했지만 일단 본경선은 9일까지 예정대로 진행될 전망이다.정 전 구청장은 이날 CBS 라디오에서 “지난번 대선 경선 때도 언론에서 활용됐던 방법”이라며 “민주당 경선 룰에 맞춰서 무응답층을 빼고 백분율로 맞춘 수치다. 법률 검토도 내부적으로 다 하고 해서 적법하다고 판단해 진행한 일”이라고 설명했다.앞서 정 전 구청장 측은 민주당 지지층 내 후보 적합도와 관련해 여론조사 기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 제작했다. 이를 두고 박 의원은 “여론조사 기관이 발표한 공식 지지율이 아니었다”며 “명백한 공직선거법 위반”이라고 비판했다.박 의원은 전 의원과 함께 전날 “중앙선거관리위원회의 유권해석이 나올 때까지 경선 일정을 유예하거나 투표가 진행되기 전 명확한 경고 등 긴급한 조치가 필요하다”는 내용의 공동입장문을 지도부에 전달했다. 이들은 “이 사안은 단순한 논란이 아니다. 향후 후보 자격과 선거의 정당성을 좌우할 수 있는 중대한 문제”라며 “지금 이 시점에서 가장 필요한 것은 속도가 아니라 엄밀한 검토와 판단”이라고 강조했다.박 의원은 입장문 전달 직후 페이스북에 “의혹이 명확히 정리되지 않은 채 나아간다면 부담은 결국 시민과 당원 몫이 된다”며 “국민 눈높이에 맞는 책임 있는 결정을 기다리겠다”고 했다.그러자 정 전 구청장 측 이해식 민주당 의원은 이날 페이스북에 “경선 투표를 미뤄야 한다고 주장하다니, 패배를 자인한 것이냐”고 했다. 이어 김재섭 국민의힘 의원이 정 전 구청장을 공직선거법 위반으로 고발한 것을 거론하며 “과유불급이다. 원팀 정신이 아쉽다”고 비판했다.이날 김 의원은 정 전 구청장을 서울경찰청에 고발한 뒤 지난 총선 당시 여론조사를 왜곡한 혐의로 지난달 26일 파기환송심에서 피선거권 박탈형인 벌금 150만원을 선고받은 장예찬 전 여의도연구원 부원장의 사례를 언급하며 “장예찬이 유죄라면 정원오 역시 유죄”라고 주장했다.서울시 선거여론조사심의위원회는 해당 사건과 관련해 서울경찰청에 수사자료 통보 조치를 했다. 선관위가 직접적인 유권해석에 나서지 않으면서 정 전 구청장의 선거법 위반 여부는 수사기관의 판단에 맡겨질 것으로 보인다.강윤혁·곽진웅 기자