국힘 대구시장 컷오프 김한구, 맨발에 전기톱 들고 “무소속 출마”

이미지 확대 국민의힘 공천관리위원회로부터 대구시장 경선에서 컷오프(경선배제)된 김한구 예비후보가 7일 국민의힘 대구시당에서 무소속 출마를 선언하며 전기톱을 들어 보이고 있다. 2026.4.7. 연합뉴스

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국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(경선 배제)된 김한구 예비후보가 “이번 공천 결과를 인정하지 못한다”며 무소속 출마를 선언했다.김 예비후보는 7일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “신인 가점이 있는데도 부당·불공정하게 컷오프됐다”며 이같이 밝혔다. 탈당계는 오는 10일 제출할 예정이다.그는 이어 “당의 의사 결정 구조를 보면 상호 견제와 감시 등 민주적 절차가 전혀 작동하지 않았다”며 “당권파의 힘에 의해 모든 것이 좌지우지되고 사당화되는 느낌을 받았다”고 비판했다.김 예비후보는 국민의힘 대구시장 후보들을 두고 “자기 몸보신용으로 정치를 하는 살찐 고양이”라고 강도 높게 비판했다. 그는 “(윤석열 전 대통령) 탄핵 때 국민의힘에서 누구 하나 크게 나선 사람이 없다”며 “대구 국회의원들은 총선 때 받은 지지를 다 버리고 또다시 대구시장에 출마하려는 것”이라고 꼬집었다.그는 이 자리에서 대구시장 당선 시 급여를 받지 않겠다고 선언했다. 김 예비후보는 “대구시장으로 당선된다면 급여를 단 한 푼도 받지 않고 전액 학생 장학금 등 지역 사회의 어려움을 돕는 곳에 사용하겠다”고 강조했다.한편, 김 예비후보는 이날 맨발로 전기톱을 들고 무소속 출마 선언을 해 눈길을 끌었다. 그는 “이재명 정부가 추진 중인 사법 3법 등과 이에 대해 국민의힘이 졸속으로 대응하는 모습 등을 과감하게 쓸어버리겠다”고 했다.대구 민경석 기자