국힘 대구시장 컷오프 김한구, 맨발에 전기톱 들고 “무소속 출마”

국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프(경선 배제)된 김한구 예비후보가 “이번 공천 결과를 인정하지 못한다”며 무소속 출마를 선언했다.
김 예비후보는 7일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “신인 가점이 있는데도 부당·불공정하게 컷오프됐다”며 이같이 밝혔다. 탈당계는 오는 10일 제출할 예정이다.
그는 이어 “당의 의사 결정 구조를 보면 상호 견제와 감시 등 민주적 절차가 전혀 작동하지 않았다”며 “당권파의 힘에 의해 모든 것이 좌지우지되고 사당화되는 느낌을 받았다”고 비판했다.
김 예비후보는 국민의힘 대구시장 후보들을 두고 “자기 몸보신용으로 정치를 하는 살찐 고양이”라고 강도 높게 비판했다. 그는 “(윤석열 전 대통령) 탄핵 때 국민의힘에서 누구 하나 크게 나선 사람이 없다”며 “대구 국회의원들은 총선 때 받은 지지를 다 버리고 또다시 대구시장에 출마하려는 것”이라고 꼬집었다.
그는 이 자리에서 대구시장 당선 시 급여를 받지 않겠다고 선언했다. 김 예비후보는 “대구시장으로 당선된다면 급여를 단 한 푼도 받지 않고 전액 학생 장학금 등 지역 사회의 어려움을 돕는 곳에 사용하겠다”고 강조했다.
한편, 김 예비후보는 이날 맨발로 전기톱을 들고 무소속 출마 선언을 해 눈길을 끌었다. 그는 “이재명 정부가 추진 중인 사법 3법 등과 이에 대해 국민의힘이 졸속으로 대응하는 모습 등을 과감하게 쓸어버리겠다”고 했다.
대구 민경석 기자
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