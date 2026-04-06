힘받는 與, 내친김에 경북까지… 김부겸, 국힘 출신 본부장 임명

민주당, TK 공략 총공세 나선다

이미지 확대 6·3 지방선거 더불어민주당 대구시장 후보로 단수 공천된 김부겸 전 국무총리가 6일 대구 중구에서 열린 기자간담회 장소로 이동하고 있다. 김 전 총리 왼쪽은 허소 민주당 대구시당위원장.

대구 뉴스1

2026-04-07 6면

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더불어민주당이 6·3 지방선거에서 국민의힘 ‘텃밭’인 TK(대구·경북) 지역에 출마할 광역단체장 후보들을 잇달아 선보이며 ‘동진 정책’에 속도를 더하고 있다. 대구에서 부는 ‘김부겸 효과’가 경북으로 확산할지 정치권의 관심이 집중되고 있다.오중기 전 청와대 선임행정관은 6일 국회에서 기자회견을 열고 “멈춘 경북의 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 경북지사 출마를 공식 선언했다. 앞서 민주당 공천관리위원회는 오 전 선임행정관을 경북지사 후보로 단수 공천했다.그는 지역주의 극복을 강조하며 도민들의 과감한 결단을 호소했다. 오 전 선임행정관은 “현재의 일자리 부족과 정치적 정체 현상을 극복하기 위해 특정 정당 중심에 대한 맹목적 지지의 사슬을 과감히 끊고 새로운 경북의 미래로 가야 한다”고 밝혔다.그는 또 민주당 대구시장 후보로 단수 공천된 김부겸 전 국무총리와 원팀으로 ‘대구·경북 행정통합’의 불씨를 되살리겠다며 “20조원 규모의 예산과 강력한 지방분권 권한을 확보하겠다”고 강조했다.김 전 총리 역시 이날 대구·경북 행정통합 재추진을 강조하며 후보 간 시너지 효과를 강조했다. 그는 대구 중구의 한 식당에서 기자간담회를 갖고 ‘대구시장이 된다면 2년 뒤 총선 때 통합 단체장을 뽑는 방안도 생각하고 있나’라는 질문에 “빨리 (재추진)해서 어떤 형태로든, 지원금 10조원이라도 받아야 한다는 관점”이라고 설명했다.김 전 총리는 이날 선거대책위원회 인선도 발표하며 선거 전열을 빠르게 정비하고 있다. 공동선대위원장엔 경북 영천시 출신으로 중소벤처기업부 장관 등을 지낸 권칠승 민주당 의원이, 총괄선대본부장엔 국민의힘 출신의 채홍호 전 대구부시장이 합류했다.채 전 부시장은 2022년 지방선거에서 국민의힘 경북 문경시장 경선에 참여한 바 있다. 앞서 그는 전날 페이스북에 “지금 대구 시민들 어렵다고 아우성이다. 청년들 떠나가고 있다”라며 “이래서는 희망이 없다. 나는 시민의 삶을 보듬어 줄 실용주의를 택했다. 김부겸을 돕기로 했다”라는 글을 올렸다.정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 TK 지역의 민심을 공략하기 위해 전당적인 지원에 나선 모습이다. 민주당은 오는 8일 대구에서 현장 최고위원회를 개최하고 경북으로 이동해 김천과 상주 현장을 찾는 일정을 고려 중인 것으로 알려졌다.이준호 기자