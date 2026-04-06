장동혁 면전서 “비상체제” 꺼낸 윤상현… “기차 떠나” 이진숙, 무소속 출마 의지

尹 “당 중앙 전면 혁신 변화” 주문

張 “민주당 비판에 집중해야” 반박

李 “재보선 출마 권유는 모순” 비판

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 같은 당 윤상현 의원과 인사하고 있다. 2026.4.6.

연합뉴스

2026-04-07 6면

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약 5개월 만에 열린 국민의힘 현장 최고위원회에서 장동혁 대표를 면전에 두고 ‘비상 체제 전환’을 요구하는 목소리가 터져나왔다. 여기에 장 대표는 “시간이 아깝다”며 불편함을 내비쳤다. 당 지지율이 역대급으로 하락하면서 선거 현장에서의 불만이 그치지 않는 모습이다.국민의힘 지도부는 6일 인천 남동구 인천시당을 방문해 현장 최고위원회의를 열었다. 지난해 11월 충북 청주 현장 최고위 이후 147일 만이다.이 자리에 참석한 5선 중진 윤상현 의원은 장 대표 앞에서 “지금 인천 민심은 처참하다”며 “후보자들이 중앙당에 요구하는 것은 당 중앙을 폭발시키겠다는 전면적인 혁신과 변화”라고 촉구했다. 그러면서 “지도부가 뭔가 결단을 해달라”며 “후보자들은 이해관계를 뛰어넘어 당 중앙이 혁신하는 비상 체제로의 전환을 솔직히 원하고 있다”고 강조했다. 재선 배준영 의원도 “역대 선거에서 인천은 전국의 바로미터 역할을 해왔지만 지금은 힘든 게 현실”이라고 동조했다.가만히 얘기를 듣던 장 대표는 비공개 회의로 전환되기 직전 “이 귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 너무 아깝다”고 반응했다. 또 “이 시간에는 민주당에 대한 비판, 앞으로 인천에 어떤 것들이 필요한지 말씀하기에도 시간이 부족하다”고 말했다. 장 대표는 최근 소셜미디어(SNS)에 하루에 2개의 대여투쟁 게시글을 올리는 등, 내부 결속·대여 투쟁 강화를 호소하고 있다.한편 장 대표가 전날 재보궐선거 출마를 공개 권유한 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 소셜미디어(SNS)에 “기차는 떠나고...”라는 글을 올리며 사실상 거부 의사를 밝혔다.이 전 위원장은 이날 선거사무소에서 진행된 한 유튜버와의 인터뷰에서도 “더 큰 일 시킨다고 국회 가라면서, 대구 의원 12명 중에서 5명이 더 작은 일 하려고 (대구시장 선거에) 나왔다. 이는 모순”이라고 장 대표를 저격했다.장 대표는 이에 대한 기자들의 질문에 “얼마든지 만날 수 있고 대화할 수 있다”며 “찾아오셔도 좋고, 시간을 말씀해주시면 찾아가서라도 말씀을 나누겠다”고 답했다.박효준 기자