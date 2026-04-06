장동혁 면전서 “비상체제” 꺼낸 윤상현… “기차 떠나” 이진숙, 무소속 출마 의지

尹 “당 중앙 전면 혁신 변화” 주문
張 “민주당 비판에 집중해야” 반박
李 “재보선 출마 권유는 모순” 비판
약 5개월 만에 열린 국민의힘 현장 최고위원회에서 장동혁 대표를 면전에 두고 ‘비상 체제 전환’을 요구하는 목소리가 터져나왔다. 여기에 장 대표는 “시간이 아깝다”며 불편함을 내비쳤다. 당 지지율이 역대급으로 하락하면서 선거 현장에서의 불만이 그치지 않는 모습이다.
국민의힘 지도부는 6일 인천 남동구 인천시당을 방문해 현장 최고위원회의를 열었다. 지난해 11월 충북 청주 현장 최고위 이후 147일 만이다.
이 자리에 참석한 5선 중진 윤상현 의원은 장 대표 앞에서 “지금 인천 민심은 처참하다”며 “후보자들이 중앙당에 요구하는 것은 당 중앙을 폭발시키겠다는 전면적인 혁신과 변화”라고 촉구했다. 그러면서 “지도부가 뭔가 결단을 해달라”며 “후보자들은 이해관계를 뛰어넘어 당 중앙이 혁신하는 비상 체제로의 전환을 솔직히 원하고 있다”고 강조했다. 재선 배준영 의원도 “역대 선거에서 인천은 전국의 바로미터 역할을 해왔지만 지금은 힘든 게 현실”이라고 동조했다.
가만히 얘기를 듣던 장 대표는 비공개 회의로 전환되기 직전 “이 귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 것은 너무 아깝다”고 반응했다. 또 “이 시간에는 민주당에 대한 비판, 앞으로 인천에 어떤 것들이 필요한지 말씀하기에도 시간이 부족하다”고 말했다. 장 대표는 최근 소셜미디어(SNS)에 하루에 2개의 대여투쟁 게시글을 올리는 등, 내부 결속·대여 투쟁 강화를 호소하고 있다.
한편 장 대표가 전날 재보궐선거 출마를 공개 권유한 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 소셜미디어(SNS)에 “기차는 떠나고...”라는 글을 올리며 사실상 거부 의사를 밝혔다.
이 전 위원장은 이날 선거사무소에서 진행된 한 유튜버와의 인터뷰에서도 “더 큰 일 시킨다고 국회 가라면서, 대구 의원 12명 중에서 5명이 더 작은 일 하려고 (대구시장 선거에) 나왔다. 이는 모순”이라고 장 대표를 저격했다.
장 대표는 이에 대한 기자들의 질문에 “얼마든지 만날 수 있고 대화할 수 있다”며 “찾아오셔도 좋고, 시간을 말씀해주시면 찾아가서라도 말씀을 나누겠다”고 답했다.
박효준 기자
2026-04-07 6면
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