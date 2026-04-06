추경호 “대구형 초연결 응급의료 시스템 구축…응급실 뺑뺑이 막겠다”

이미지 확대 대구시장 후보 토론회서 발언하는 추경호 대구시장 출마를 선언한 추경호 국민의힘 의원. 연합뉴스

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대구시장 출마를 선언한 추경호 국민의힘 의원이 ‘대구형 초연결 응급의료 시스템’을 공약으로 제시했다. 최근 대구에서 임신 28주 쌍둥이 산모가 이송 병원을 찾지 못해 아이 한 명을 잃고, 다른 한 명은 뇌손상을 당하는 사고가 나자 대책 마련에 나선 것이다.추 의원은 6일 보도자료를 내고 “메디시티를 지향하는 대구에서 응급 치료를 받지 못해 생명을 잃는 비극은 더 이상 반복돼선 안 된다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “응급의료 시스템을 획기적으로 개선해 시민의 생명과 안전을 반드시 지키겠다”고 덧붙였다.그는 현행 대구 응급의료체계의 문제점으로 병상 정보 공유 지연과 의료 인력 부족, 대형병원 쏠림 현상 등을 꼽았다. 이를 해소하기 위해 119 구급대와 병원, 환자 정보를 연결하는 실시간 통합 플랫폼 대구 메디커넥트(가칭) 구축을 제안했다. 구급대원이 병원에 일일이 전화를 돌려 수용 여부를 파악하는 방식에서 벗어나 실시간으로 공유하는 효율적인 이송 시스템 구축이 필요하다는 게 추 의원의 설명이다.추 의원은 “응급환자의 병원 선정 시간 단축은 물론 환자 이송 시간을 현재의 절반 수준으로 줄여 ‘깜깜이 이송’ 문제를 해결할 수 있다”며 “지역 의료계에서 지속 건의해온 ‘5G AI 스마트 구급차’ 도입과 시립 대구의료원의 ‘스마트 공공병원’ 전환도 적극 검토·추진하겠다”고 했다.이와 함께 추 의원은 응급의료 붕괴의 근본적인 원인이 의료진 부족에 대한 중앙정부 차원의 대책 부재에 있다고 지적했다. 그는 “중앙정부 차원의 확실한 대책과 지원이 필요하다”며 “대구시 차원에서도 상급병원 의료진 순환진료 시스템과 의료사고 전담 법무 지원, 필수의료 인력 배상 책임보험 지원 등의 지원책을 마련할 것”이라고 약속했다.또한 “현재 대구시에서 추진하고 있는 모자의료센터 신생아중환자실 병상 확충, 고위험 산모·태아 집중치료 시설 신설 등에도 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.대구 민경석 기자