국힘 박찬우 천안시장 예비후보 “택시 운송자들에게 실질적 지원을”

이미지 확대 국민의힘 박찬우 천안시장 예비후보가 법인택시업계 간담회를 열고 있다. 박 예비후보 제공

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제9회 전국동시지방선거에서 천안시장에 도전하는 국민의힘 박찬우 예비후보는 법인 택시 운송자들에게 실질적인 인센 티브 도입과 지원을 약속했다.6일 박 후보 측에 따르면 최근 임창근 전국운수서비스산업노동조합 천안시지부장을 비롯한 노조 관계자들과 간담회를 열고 택시업계의 주요 현안과 애로사항을 청취했다.이들은 간담회에서 천안지역 법인택시 기사에 대한 실질적인 처우 개선과 운수종사자 전용 휴식 공간 확충 등 현장의 건의 사항을 전달했다.박 후보는 “천안시 차원에서도 상응하는 실질적 인센티브와 지원책이 뒷받침돼야 한다”며 “건의 사항을 여과 없이 수렴해 정책 완성도를 높이고 종사자 권익 증진과 시민 교통 편의가 조화를 이루는 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 강조했다.이어 “택시업계가 안정적 환경에서 일하고 시민들은 더 편리한 서비스를 이용할 수 있는 ‘상생의 모델’을 만드는 것이 중요하다”며 “현장 중심의 행정을 통해 운수서비스 산업의 질적 향상을 도모하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자