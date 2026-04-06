오세훈, 지하철 혼잡도 낮출 시스템 점검…“시민 위한 일상 혁신”

서울시, 지난달 ‘도시철도 혼잡개선 혁신방안’ 발표

이미지 확대 오세훈(앞줄 왼쪽 두 번째) 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 방문해 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다.

서울시 제공

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오세훈 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 제2관제센터와 통합관제센터 건설 현장을 찾아 ‘도시철도 혼잡개선 혁신방안’ 도입 준비 현황을 점검했다. 시는 지난달 지하철 혼잡도를 줄이기 위한 무선통신기반 열차제어시스템(CBTC) 도입을 발표했다.오 시장은 이날 CBTC 도입으로 기대되는 혼잡도 개선 효과를 보고받고 공사 진행 현황 등을 살폈다. 그는 “첨단 기반의 도시철도 운영 환경은 출퇴근 등 매일 지하철을 이용하는 시민 일상을 지키기 위한 필수 조건”이라며 “도시기반시설의 고도화와 효율적인 운영으로 시민을 위한 일상 속 혁신을 만들어갈 수 있도록 현장을 꼼꼼히 챙겨나가겠다”고 말했다.시가 추진하는 CBTC의 핵심은 열차 위치를 확인하기 위해 열차와 관제실 간 무선통신 기술을 사용하는 것이다. 이를 도입하면 기존보다 차간 안전거리를 20%까지 좁혀 같은 시간 동안 더 많은 열차를 운행할 수 있다. 시는 이미 신림선에 CBTC를 도입해 운행 중이며 2032년 우이신설선에 우선 도입하는 것이 목표다.이날 오 시장이 방문한 건설 현장은 현재 세 곳으로 나뉜 관제센터를 하나로 합치는 ‘1~9호선 지능형 스마트 통합관제센터’ 구축사업 현장이다. 시는 총 사업비 3110억원을 투입해 모든 노선의 운행을 관제하는 지하 2층~지상 6층 규모의 통합관제센터를 조성할 계획이다. 센터는 2027년 말 완공 예정이다.송현주 기자