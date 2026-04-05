전경원 수성구청장 예비후보 “주민 삶 바뀌는 실무 행정 펼칠 것”

전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 “주민의 생활이 실제로 달라지는 변화”를 이끌어내겠다며 본격적인 선거전에 나섰다.
5일 전 예비후보 측에 따르면 전날 대구 수성구 범어동 비엘타워에 있는 선거사무소 개소식에는 지지자 1000여 명이 몰렸다.
그는 이 자리에서 ▲생활 불편을 ‘기본’으로 해결 ▲수성의 강점을 ‘내 일자리와 내 소비’로 연결 ▲수성의 교육을 ‘경쟁’이 아닌 ‘기회와 역량’으로 확장 등 3가지 비전을 제시했다.
전 예비후보는 인사말에서 “수성구민 여러분이 최근 몇 년 동안 제게 가장 많이 하신 말씀은 ‘이제는 바뀌어야 한다’는 것“이라며 ”그 변화는 겉모습을 더 화려하게 만드는 변화가 아니라 내 생활이 달라지는 변화”라고 강조했다. 그러면서 “생활 현장에서 체감되는 변화가 구정의 중심이 돼야 한다”고 덧붙였다.
전 예비후보는 “기업이 들어오는 것에서 멈추지 않고 정착하고 성장하고 채용하는 구조를 만들겠다”며 “구청장은 상징의 자리가 아니라 살림의 자리인 만큼 수성구민의 선택이 기대에 그치지 않도록 결과로 증명하겠다”고 강조했다.
대구 민경석 기자
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