추미애, ‘타운홀 미팅 정례화·최소돌봄 기준선 마련’ 등 공약 3탄 발표

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추미애 더불어민주당 경기도지사 경선 후보는 ▲도민이 중심인 경기 ▲하나의 경기도·따뜻한 복지 ▲아낌없는 육아 지원 ▲경기 하이테크 청년아카데미 신설 등 공약 3탄을 발표했다.추 후보는 먼저 도민과 함께하는 타운홀 미팅을 정례화하겠다고 밝혔다. 도민의 의견을 듣고 도정에 반영한다는 계획으로 도민 참여형 거버넌스를 구현한다.또한 도청 간부회의 온라인 공개를 통해 행정 투명성을 높이고, 경기도 공공 데이터 공개 범위와 이용 환경을 개선한다.두 번째로 경기도형 ‘최소 돌봄 기준선(Minimum Care Standard)’을 마련해 하나의 경기도·따뜻한 복지 실현을 약속했다. 31개 시군 간의 격차 완화와 복지의 사각지대 제로(Zero)를 위해 경기도 조례 제정을 추진한다. 이어 생활권 중심의 ‘경기 생활안심 돌봄’을 통해 교통약자를 위한 수요응답형 복지 택시 지원을 확대하고, 맞춤형 생활안심 돌봄 컨설팅 제도를 도입할 계획이다.세 번째로 아낌없는 육아 지원을 위해 바우처, 고위험 산모 지원금, 교통비, 산후도우미 등 지원 사업을 한 번의 동의(병원, 보건소)만으로 신청 및 처리하는 임산부 복지 원스톱(One-Stop) 서비스 범위를 확대한다. 경기도 내 공공산후조리원을 추가하는 등 질 높은 산후조리 서비스를 지원한다.마지막으로 경기 하이테크 청년아카데미 신설을 내놨다. 경기도 내 기업과 손잡고 민간기업 수요 맞춤형 인재 양성을 통해 취업 및 스타트업 창업 지원을 연계한다.추 후보는 “경기도민에게 꼭 필요한 정책 중에 실천 가능한 공약으로 준비했다. 검증된 경험과 실력으로 공약 실천을 약속드린다”고 강조했다.안승순 기자