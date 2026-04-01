[속보] 국힘, 지선 1호 공약 ‘반값 전세’… “서울·수도권 전역으로 확대”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 1일 서울 마포구 한 아파트 단지와 부동산을 방문해 현장 점검을 마친 뒤 이재명 정부의 부동산 정책 이후 전·월세 시장 현황과 문제점을 확인하고 규제 철폐 및 공급 확대를 골자로 한 공약을 발표하고 있다. 2026.4.1 연합뉴스

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등이 1일 서울 마포구의 한 아파트 단지를 찾아 주민들과의 간담회를 앞두고 대화하고 있다. 왼쪽부터 송 원내대표, 정점식 정책위의장, 장 대표, 조정훈 마포구갑 의원. 2026.4.1 연합뉴스

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국민의힘은 6·3 지방선거 1호 공약으로 ‘서울·수도권 반값 전세’와 ‘출산 연동형 주택자금대출’을 꺼내 들었다.장동혁 국민의힘 대표는 1일 서울 마포구 한 아파트 단지를 찾아 주민들과 간담회를 연 뒤 지방선거 1호 공약으로 부동산 정책을 발표했다.이날 발표된 공약은 ▲서울·수도권 지역 반값 전세 ▲출산 연동형 주거자금 대출 ▲월세 세액공제 확대 ▲청년 월세 지원 확대 등이다.장 대표는 “무주택 서민들의 주거비 부담을 확실하게 덜어드리기 위해 서울과 수도권 지역에 반값 전세를 추진하겠다”며 “자녀를 낳은 만큼 주거비 부담이 줄어드는 출산 연동형 주거자금 대출도 추진하겠다”고 말했다.이어 “주변 시세의 50%로 장기 전세 주택을 공급하는 반값 전세를 서울에서 추진하고 빠른 시일 내에 이를 수도권 전역으로 확대하겠다”며 “중앙정부의 행정 절차나 국회의 법 개정 없이도 지방 정부의 공공주택 임대료 조정위원회 심의를 거쳐 (정책 추진이) 가능하다”고 부연했다.장 대표는 또 “국민의힘은 결혼한 신혼부부에게 연 1% 이내의 초저금리 주거자금 대출을 지원하고 출산 자녀 수에 따라 이자와 원금 감면 혜택을 파격적으로 제공하겠다”고도 했다.또 월세 세액 공제도 실효적으로 확대하고, 청년 월세 지원도 늘리겠다고 약속했다.장 대표는 앞서 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “1호 공약으로 반값 전세를 포함한 부동산 공약을 발표한다”고 밝히면서 “이재명 정부의 10·15 부동산 대책으로 전세 매물이 잠기면서 전세 거래량이 전년에 비해 26%나 줄었다. 서울 주택 거래 월세 비중은 70%를 넘겼고, 월세 가격은 1년 전보다 11.9%나 오른 평균 151만원을 기록했다”고 지적했다.그는 “전세 가구의 소득 대비 주거비 부담은 8.5%인데, 월세 가구는 21.5%나 된다. 결국 어려운 형편의 서민들이 더 어려운 지경으로 몰리고 있는 것”이라면서 “이재명 정권의 서민 죽이는 부동산 폭정을 막아내려면, 국민의힘 지방정부를 선택하는 길밖에 없다”고 강조했다.이정수 기자