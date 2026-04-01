정청래, 전북지사 긴급 감찰 지시…김관영 “적법한 선택 왜곡 말아야”

민주당 “제보 있어서 윤리감찰단에 지시”

구체적 제보 내용은 향후 결정되면 공유

김관영 “사실과 다른 의혹…특혜 없어”

호화 펜트하우스 아닌 옷장 쓰는 다락방

이미지 확대 전북특별자치도 조선산업 관련 기자회견 연 김관영 전북도지사 김관영 전북특별자치도지사가 지난달 25일 전북 전주시 전북특별자치도청 기자회견장에서 조선산업과 관련한 기자회견을 열고 질의에 답변하고 있다. 2026.03.25.

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정청래 더불어민주당 대표가 1일 김관영 전북지사에 대한 제보를 이유로 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다. 안호영 민주당 의원의 불출마로 현직인 김 지사와 이원택 민주당 의원 간 양자 대결 구도로 재편된 전북지사 후보 경선 국면이 당 지도부 차원의 긴급 감찰 결과에 따라 어떤 영향을 받을지 주목된다.민주당 공보국은 이날 언론 공지를 통해 “정 대표는 김 지사에 대한 제보가 있어서 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다”고 밝혔다.다만 구체적인 제보 내용에 대해서는 공개하지 않았다. 전북도 한 관계자는 “정확한 내용을 파악 중”이라며 “주택 문제를 다시 갖고 그러는 건지 제보라는 게 뭔지 확인 중”이라고 설명했다.민주당 관계자도 “지금 상황에서는 구체적 내용을 확인해 드리기가 어렵고 향후에 결정이 되거나 공유할 만한 상황이 있으면 공유할 예정”이라고 했다.앞서 김 지사는 전날 페이스북을 통해 “기득권을 내려놓기 위한 적법한 선택을 왜곡하지 말아달라”면서 “최근 저의 자택 임대차와 관련해 사실과 다른 의혹이 제기되고 있다. 저는 어떠한 특혜도 받은 적이 없다”고 해명했다.이어 “기득권을 내려놓기 위한 관사 반납이 시작이었다”면서 “첫 번째 주거지 선택은 직주근접을 위한 불가피한 선택이었다”고 설명했다.그러면서 “공적 역할 수행을 위해 현재의 주거지로 이전했다”면서 “거주지가 꼭대기 층인 42층인 것은 맞으나, 호화 시설과는 거리가 멀다. 호화 펜트하우스가 아닌 옷장으로 쓰는 다락방”이라고 강조했다.강윤혁 기자