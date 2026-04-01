정치 6·3 지방선거 [속보] 장동혁 “국민의힘 새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/01/20260401500045 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-04-01 09:45 입력 2026-04-01 09:41 이미지 확대 국민의힘 의원총회 참석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 31일 국회에서 열린 의원총회에 참석하며 박덕흠 의원과 대화하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 [속보] 장동혁 “새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것” 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지