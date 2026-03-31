박수민·윤희숙, 공천미등록·한강버스 비판… 오세훈 “與 프레임에 걸려들지 말아야”

국힘 첫 서울시장 예비후보 토론회
김재섭, 정원오 여직원 출장 의혹 제기
정, 김 허위사실 공표로 경찰에 고발
국민의힘 소속 서울시장 경선 후보인 박수민 의원과 윤희숙 전 여의도연구원장은 31일 오세훈 서울시장을 향해 ‘공천 미등록’ 사태와 ‘한강버스’ 사업 등을 두고 쉴 틈 없는 견제구를 던졌다.
박 의원은 이날 TV조선이 주최한 서울시장 경선 1차 비전토론회 주도권 토론에서 오 시장의 공천 미등록 사태를 언급하며 “당 지도부에 쇄신을 요구하면서도 동시에 당을 공격하는 모습은 손이 몸통을 공격하는 것”이라고 지적했다. 이에 오 시장은 “기울어진 운동장에서 선거를 치르기 어려웠고, 바로잡기 위한 절박한 요청이었다”고 답했다.
윤 전 원장은 오 시장의 혁신 방향을 ‘갈대’라며 “오 시장은 헌법재판소 판단을 앞두고 ‘윤석열 전 대통령과 함께 가야 한다’고 했었는데, 갑자기 혁신과 절윤(윤석열과의 절연) 이야기를 한다”고 따졌다. 이에 오 시장은 “책임진다는 마음으로 속죄하고 반성하는 모습을 보여야 한다는 뜻에서 드린 말씀”이라고 설명했다.
장동혁 대표와의 관계 설정에 있어서 후보들은 다른 의견을 제시했다. 오 시장은 “중도 확장을 포기한 치우친 지도부다. 제가 빨간색을 지키겠다”고 했고, 윤 전 원장은 “장 대표가 하얀 옷을 입고 백의종군하라”고 했다. 반면 박 의원은 “장 대표가 못한 확장은 후보들이 하면 된다”고 했다.
한강버스 사업과 부동산 문제에 대한 공방도 있었다. 오 시장은 윤 전 원장이 역점 사업인 한강버스를 두고 “바쁜 시간에 누가 한강버스를 타겠나”라고 하자 “민주당 프레임에 걸려들어선 안 된다”고 맞받았다. 박 의원이 서울 주택 부족에 따른 교통 지옥 현상을 언급하자 오 시장은 “서울시에 빈 땅이 없어 재개발·재건축이 중요한데 이재명 정부가 적대적”이라고 했다.
한편 김재섭 국민의힘 의원은 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 서울 성동구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지에 출장을 다녀온 뒤 서류에 여직원 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹을 제기했다. 이에 정 전 구청장 측은 “무도한 네거티브”라며 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다.
곽진웅·김서호 기자
2026-04-01 6면
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