정치 6·3 지방선거 6·3지방선거 개표는 이렇게 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/01/20260401005006 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-01 00:45 입력 2026-04-01 00:45 이미지 확대 6·3지방선거 개표는 이렇게 6·3지방선거를 두 달여 앞둔 31일 선거관리위원회 관계자들이 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 대비 모의 개표 실습’에서 투표지 분류 작업을 하고 있다.이지훈 기자 이새날 서울시의원 “아이들의 안전이 최우선”… 교통안전 캠페인 및 현장 간담회 개최 서울시의회 바로가기 6·3지방선거를 두 달여 앞둔 31일 선거관리위원회 관계자들이 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 대비 모의 개표 실습’에서 투표지 분류 작업을 하고 있다. 이지훈 기자 2026-04-01 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지