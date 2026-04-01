이미지 확대 6·3지방선거 개표는 이렇게 6·3지방선거를 두 달여 앞둔 31일 선거관리위원회 관계자들이 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 대비 모의 개표 실습’에서 투표지 분류 작업을 하고 있다.

이지훈 기자

2026-04-01 5면

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6·3지방선거를 두 달여 앞둔 31일 선거관리위원회 관계자들이 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 대비 모의 개표 실습’에서 투표지 분류 작업을 하고 있다.이지훈 기자