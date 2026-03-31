野 집안싸움에 돌아선 TK민심… ‘무당층 42%’가 변수 되나

대구시장 선거 안갯속

이미지 확대 6·3지방선거 개표는 이렇게 6·3지방선거를 두 달여 앞둔 31일 선거관리위원회 관계자들이 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 대비 모의 개표 실습’에서 투표지 분류 작업을 하고 있다.

이지훈 기자

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2026-04-01 5면

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두 달여 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 ‘최대 접전지’로 떠오른 대구시장 선거는 최근 2배 가까이로 늘어난 무당층 표심의 향배에 따라 승부가 갈릴 것으로 보인다. 대부분이 최근 국민의힘의 행보에 실망해 지지를 거둬들인 층으로, 남은 기간 이들 표심이 어떤 선택을 할지가 관건이다.한국갤럽의 3월 4주차(이하 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 여론조사심의위 참조) 조사에서 국민의힘과 더불어민주당의 대구·경북(TK) 지역 정당 지지율은 동률(27%)을 기록한 가운데, 무당층은 42%로 조사됐다.이 지역 무당층은 1월 5주차 조사에서는 24%였다. 민주당 지지율이 비슷한 수준인 점을 고려하면 당시 47%였던 국민의힘 지지율이 줄어든 만큼 무당층이 늘어난 셈이다.국민의힘과 무당층 비율이 역전되기 시작한 2월 4주차는 절윤(윤석열과의 절연)을 두고 국민의힘의 갈등이 최고조에 이르렀을 때다. 대구시장을 지낸 권영진 국민의힘 의원은 이날 라디오에서 “제일 대구 사람들의 염장을 지른 건 집안싸움”이라고 말했다.다만 국민의힘을 이탈한 지지세가 아직 민주당으로 옮겨가진 않은 것으로 보인다. 조진만 덕성여대 정치학과 교수는 통화에서 “보수층 이탈이 나타나고 있지만 TK 유권자들에게 ‘민주당을 찍어본 경험’이 거의 없다”며 “양쪽 다 못 뽑겠다며 투표장에 가지 않는 유권자가 많을 가능성이 있다”고 짚었다.TK 지지층 이탈의 핵심 원인으로 꼽히는 국민의힘 대구시장 공천 파동은 이날 이정현 공천관리위원장 사퇴와 공관위 해체로 새 국면을 맞았다. 이 위원장은 여의도 중앙당사 브리핑에서 “공관위가 지방선거와 관련해서 할 수 있는 일은 거의 마무리됐다”며 “국회의원 재보궐 선거는 별도의 공관위를 구성하면 좋겠다는 의사를 당 지도부에 전달했고, 장동혁 대표도 그 점에 공감했다”고 밝혔다. 국민의힘은 2일 최고위원회의에서 정희용 사무총장이 이끄는 새 공관위를 구성할 예정이다.새 공관위가 당장 번복할 가능성은 낮지만 6인 경선 후보들이 김 전 총리에게 밀리는 상황이 계속되면 지도부가 결단에 나설 수도 있다. 컷오프(공천배제)된 주호영 의원은 이날 국회에서 장 대표를 만나 공천을 바로잡아달라고 했고 여기에 장 대표는 “숙고해 보겠다”고 답했다.역시 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 “새 공관위가 9명 전원을 상대로 공정한 경선 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다”고 요구했다.손지은·이준호 기자