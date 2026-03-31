김재섭 “정원오, 여직원과 출장”… 鄭측 “11명 동행한 공무”

공문서 허위 기재 의혹 제기

이미지 확대 김재섭 국민의힘 의원이 31일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 정원오 민주당 서울시장 예비후보의 성동구청장 재직시 ‘공무국외출장 의혹’ 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.03.31.

뉴시스

2026-04-01 5면

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김재섭 국민의힘 의원은 31일 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 성동구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지에 출장을 다녀온 뒤 서류에 여직원 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹을 제기했다. 이에 정 전 구청장 측은 “구청 측 단순 실수”라며 “무도한 네거티브”라고 강하게 반박했다.김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “정 전 구청장은 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 갔다. 민선 8기의 해외 출장 14번 중 여성 공무원만 동행시킨 것은 그때가 유일하다”고 주장했다. 그러면서 “출장 심사의결서에는 해당 직원의 성별이 남성으로 조작돼 있다”고 덧붙였다.김 의원은 임기제 공무원인 해당 직원이 해외 출장을 다녀온 후 ‘다급’에서 ‘가급’으로 더 높은 급수의 직위로 재채용됐다고 했다. 그는 “이례적 인사 이동”이라며 해명을 요구했다.정 후보 캠프는 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다. 2023년 국제참여민주주의포럼 출장은 주최 측인 멕시코선거관리위원회의 공식 초청에 따른 것이고, 김두관 전 민주당 의원 등 11명이 동행한 정당한 공무라는 게 정 후보 측 설명이다.정 후보 측은 또 해당 여직원에 대해선 “업무 담당자일 뿐 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다”고 설명했다. 성별 오기에 대해서는 “서류상 성별 표기 오류는 행정 실무 과정에서의 단순 착오”라고 했다. 당시 일정에 함께 동행한 김 전 의원, 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원도 김 의원의 의혹 제기에 “정상적인 국제행사 참여를 남녀 문제로 견강부회해 폄훼한 것”이라고 비판했다.이런 가운데 서울시장 여야 경선 후보들은 본선행 티켓을 두고 각각 토론회를 진행했다. 민주당 1차 토론회에서는 전현희·박주민 의원과 정 전 구청장이 부동산·교통 정책 등 주요 쟁점을 두고 격돌했다. 국민의힘에서는 오세훈 서울시장·박수민 의원·윤희숙 전 여의도연구원장이 한강버스, 감사의 정원 사업 논란 등을 두고 설전을 벌였다.곽진웅·김서호 기자