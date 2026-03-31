김재섭 “정원오, 여직원과 출장”… 鄭측 “11명 동행한 공무”

공문서 허위 기재 의혹 제기金 “서류엔 男, 이후 이례적 승진”
鄭측 “단순 실수”… 경찰에 金 고발
여야 서울시장 후보 토론회 진행
김재섭 국민의힘 의원은 31일 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 성동구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지에 출장을 다녀온 뒤 서류에 여직원 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹을 제기했다. 이에 정 전 구청장 측은 “구청 측 단순 실수”라며 “무도한 네거티브”라고 강하게 반박했다.
김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “정 전 구청장은 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 갔다. 민선 8기의 해외 출장 14번 중 여성 공무원만 동행시킨 것은 그때가 유일하다”고 주장했다. 그러면서 “출장 심사의결서에는 해당 직원의 성별이 남성으로 조작돼 있다”고 덧붙였다.
김 의원은 임기제 공무원인 해당 직원이 해외 출장을 다녀온 후 ‘다급’에서 ‘가급’으로 더 높은 급수의 직위로 재채용됐다고 했다. 그는 “이례적 인사 이동”이라며 해명을 요구했다.
정 후보 캠프는 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다. 2023년 국제참여민주주의포럼 출장은 주최 측인 멕시코선거관리위원회의 공식 초청에 따른 것이고, 김두관 전 민주당 의원 등 11명이 동행한 정당한 공무라는 게 정 후보 측 설명이다.
정 후보 측은 또 해당 여직원에 대해선 “업무 담당자일 뿐 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다”고 설명했다. 성별 오기에 대해서는 “서류상 성별 표기 오류는 행정 실무 과정에서의 단순 착오”라고 했다. 당시 일정에 함께 동행한 김 전 의원, 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원도 김 의원의 의혹 제기에 “정상적인 국제행사 참여를 남녀 문제로 견강부회해 폄훼한 것”이라고 비판했다.
이런 가운데 서울시장 여야 경선 후보들은 본선행 티켓을 두고 각각 토론회를 진행했다. 민주당 1차 토론회에서는 전현희·박주민 의원과 정 전 구청장이 부동산·교통 정책 등 주요 쟁점을 두고 격돌했다. 국민의힘에서는 오세훈 서울시장·박수민 의원·윤희숙 전 여의도연구원장이 한강버스, 감사의 정원 사업 논란 등을 두고 설전을 벌였다.
곽진웅·김서호 기자
2026-04-01 5면
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