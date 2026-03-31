김동연 경기도지사 후보, “김포 지하철 5호선 시대 열겠다”

이미지 확대 31일 김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 김포골드라인을 탑승하고 있다. (김동연 달달캠프 제공)

이미지 확대 김동연 민주당 경기도지사 경선후보 SNS 캡처

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김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 김포 지하철 5호선 시대를 열겠다고 공약했다.김 후보는 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “인구 50만 이상 대도시 중 유일하게 서울로 직접 연결되는 노선이 없던 김포, 이제 5호선 연장으로 새 길이 뚫린다”며 “연장을 위해 경기도가 더 빠르게 움직이겠다고 약속드린다”고 밝혔다.이어 “경기교통공사에 지하철 사업 부문을 신설하여 신속하고 안전하게 책임 있는 시공을 하는 방법을 검토하겠다”고 목소리를 높였다.또 “김포가 더 빨라진다. 김포 시민의 삶이 달라진다”고 덧붙였다.그는 이날 고촌역에서부터 사우역까지 김포골드라인을 타고 이동하며 김포 시민과 소통했다.김 후보는 지난 5일 서울 5호선 김포검단 연장 사업 예비타당성조사에 직접 참석해, 타당성 조사 통과를 이끌어낸 바 있다.김 후보는 1시간 뒤 다시 올린 SNS를 통해 “사통팔달 교통망으로 빠르게 성장하는 김포! 앞으로도 김포의 ‘해결사’ 노릇을 톡톡히 해내겠다”고 약속했다.안승순 기자