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유은혜, “경기도를 전국 돌봄정책의 표준 모델로 만들겠다”

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안승순 기자
수정 2026-03-31 16:28
입력 2026-03-31 16:28
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31일 유은혜 경기도교육감 예비후보가 수원 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘(사)다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식 및 창립총회’에 참석해 회원들과 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜 캠프 제공)
31일 유은혜 경기도교육감 예비후보가 수원 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘(사)다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식 및 창립총회’에 참석해 회원들과 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜 캠프 제공)


유은혜 경기도교육감 예비후보가 “가정환경과 지역의 차이가 돌봄과 배움의 격차로 이어지지 않도록 하겠다”며 “경기도 모든 아이가 세심한 보살핌 속에서 성장할 수 있는 ‘돌봄 공동체’를 구축하겠다”고 밝혔다.

유 예비후보는 31일 수원 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘(사)다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식 및 창립총회’에 참석해 이같이 밝혔다.

이날 유은혜 예비후보는 3년 7개월간의 교육부 장관 재임 시절을 언급하며 “돌봄을 국가 책임으로 전환하기 위해 ‘온종일 돌봄체계 TF’를 구성하고, 범부처 협력을 통해 학교와 지자체, 지역사회를 연결하는 기반을 구축했다”고 회고했다.

이어 “2018년 교육부 장관 취임 직후 가장 먼저 추진한 정책이 ‘온종일 돌봄 현장지원단’이었다”며 “현장 지원을 강화하고 지역 중심 돌봄 체계를 확산시키는 데 집중해왔다”고 설명했다.

그러면서 “당시 정책은 단순한 사업을 넘어 돌봄을 교육의 영역으로 확장한 전환의 출발점이었다”며 “이제는 그 성과를 바탕으로 경기도에서 한 단계 진화한 ‘완성형 돌봄 모델’을 구현하겠다”고 강조했다.

그는 이날 사단법인으로 출범한 ‘다함께돌봄센터 경기도협의회’(회장 박진숙)에 대해 “개별 시설을 넘어 정책을 연결하고 현장을 조정하는 실행 플랫폼이 마련됐다”며 “협의회를 중심으로 돌봄 서비스의 질과 접근성을 높이고, 지역 간 격차를 해소하는 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.


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아울러 ▲돌봄 서비스 표준화 ▲종사자 전문성 강화 ▲수요 기반 맞춤형 돌봄 확대를 핵심 과제로 제시하며 “교육청과 지방정부, 학교와 마을이 하나의 체계로 움직이는 협력 구조를 완성하겠다”고 강조했다.

안승순 기자
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