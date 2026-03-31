정치 6·3 지방선거 시민들과 인사하는 정원오 예비후보 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/03/31/20260331500196 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-03-31 14:46 입력 2026-03-31 14:46 이미지 확대 정원오 민주당 서울시장 예비후보가 31일 오전 서울 동대문구 장안동 벚꽃길 일대에서 시민들과 인사하고 있다. 2026.3.31 도준석 전문기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초중고 학생 통학로, 특위 지적으로 안전시설 보강 서울시의회 바로가기 정원오 민주당 서울시장 예비후보가 31일 오전 서울 동대문구 장안동 벚꽃길 일대에서 시민들과 인사하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지