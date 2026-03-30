정치 6·3 지방선거 서울시장 예비후보들 ‘엄지척’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/03/30/20260330500248 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-03-30 17:02 입력 2026-03-30 17:02 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 정원오, 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다. 2026.3.30 홍윤기 기자 강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장 서울시의회 바로가기 정청래 더불어민주당 대표와 전현희, 박주민, 정원호 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지