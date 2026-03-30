서울시장 예비후보들 ‘엄지척’

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표와 정원오, 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다. 2026.3.30 홍윤기 기자

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정청래 더불어민주당 대표와 전현희, 박주민, 정원호 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다.홍윤기 기자