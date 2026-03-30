메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

서울시장 예비후보들 ‘엄지척’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-03-30 17:02
입력 2026-03-30 17:02
이미지 확대
정청래 더불어민주당 대표와 정원오, 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다. 2026.3.30 홍윤기 기자
정청래 더불어민주당 대표와 정원오, 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다. 2026.3.30 홍윤기 기자

강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장
서울시의회 바로가기
thumbnail - 강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장

정청래 더불어민주당 대표와 전현희, 박주민, 정원호 서울시장 예비후보가 30일 서울 노량진수산시장을 방문, 상인과 대화하며 수산물을 살펴보고 있다.

홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기