추미애 공약 1탄, 교통혁신·북부 방산클러스터·K-반도체 클러스터·AI 혁신

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더불어민주당 추미애 경기도지사 경선 후보가 경기도의 미래 성장 동력 확보와 도민 삶의 질 향상을 위한 핵심 과제를 담은 1탄 공약을 발표했다.추 후보는 30일 ▲교통 혁신 ▲경기 북부 방산 클러스터 구축 ▲K-반도체 클러스터 완성 ▲AI 혁신 등 4대 핵심 비전을 제시했다.‘교통 혁신’은 6세부터 18세까지 어린이와 청소년을 대상으로 ‘무상교통’을 도입해 학업과 사회활동을 지원하고 보편적 이동권을 보장한다는 계획이다. 추 후보 측은 과거 성남에서 시작된 무상교복의 성과를 경기도 전체의 무상교통으로 확장·완성하겠다는 강한 의지를 보였다.여기에 GTX A·B·C 노선의 차질 없는 개통과 더불어, 정부 발표에만 머물러 있는 D노선 원안(Y자형)의 제5차 국가철도망 계획 최종 확정 및 조기 착공을 이끌어내고, E·F 노선의 신설을 추진하여 수도권 광역교통망을 완성한다. 또한 AI를 활용한 스마트 교차로 등 교통 신호 체계 개선, 경기도형 광역 자율주행 버스 도입 등 첨단 교통 관리 시스템을 전면 도입해 도민의 출퇴근 불편을 해결할 예정이다.각종 규제로 희생을 감내해 온 경기 북부에는 ‘미래형 민군 겸용 방위산업 특화 클러스터’를 조성한다. 드론, 로봇, AI 기반 방위 시스템과 유지·정비·운영(MRO) 산업을 집중적으로 육성하여 지역 경제의 새로운 활로를 모색한다.산학연 협력을 극대화하기 위해 경기 북부 대학 내 ‘방산 융합 계약학과’를 신설하고, 국방부-방산 기업-대학 간 연구 협력 모델(Triple-Helix)을 구축한다. 핵심 인프라로서 완성된 무기 체계와 드론의 실전 성능을 검증하는 ‘국방과학연구소(ADD) 시험평가원’ 신설을 적극 추진하여 경기 북부를 고부가가치 국방 R＆D의 허브로 탈바꿈시킨다는 구상이다.경기 남부권(성남-수원-용인-화성-평택-오산-안성)을 잇는 ‘K-반도체 클러스터’는 제조 중심을 넘어 설계부터 후공정까지 아우르는 전 주기 완결형 생태계로 격상시킨다. 소부장 및 패키징 업체의 입지 선정과 인허가를 경기도 차원에서 원스톱으로 지원해 기업 간 연계성을 극대화한다.나아가 파운드리 생태계와 연계한 MPW(멀티 프로젝트 웨이퍼) 공동 플랫폼을 구축하고, 경기도경제과학진흥원의 팹리스 스타트업 관련 예산을 2배로 확충해 세계적 경쟁력을 갖춘 ‘팹리스 스타트업 200개’를 집중 육성할 계획이다.인공지능 시대에 대비해 도지사 직속으로 ‘AI 수석’을 신설, 추 후보가 경기도의 AI 혁신을 직접 챙길 예정이다. 경기도 내 일부 지역을 ‘AI 특구’로 지정해 AI 기술 실증 및 인프라 테스트, 신기술 특허 우선 심사 등 맞춤형 지원을 대폭 확대한다.현장 중심의 정책도 눈에 띈다. 자금력이 부족한 중소기업과 뿌리산업의 인공지능 전환(AX)을 위해 ‘AI 전환 바우처’와 저금리 ‘전환 금융’을 지원한다. 안산, 시흥, 부천, 의정부 등 주요 산단의 노후 설비 공정을 AI 스마트 공정으로 전환하는 비용도 지원한다. 도민 안전과 편의를 위해서는 AI 안심 귀가·돌봄 시스템, AI 디지털 성범죄물 삭제 지원 기술, AI 24시간 당직실 등을 전면 도입해 생활 밀착형 서비스를 제공한다.추미애 후보는 “이번 공약은 단순한 장밋빛 청사진이 아니라, 즉각적인 경제 파급 효과를 내고 도민의 피부에 와닿을 수 있는 실현 가능한 정책들로만 엄선했다”며 “검증된 경험과 실력으로 첨단 산업 융합과 무상교통으로 당당한 경기를 완성하겠다”고 밝혔다.안승순 기자