경기도 체육인 300명, 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지

이미지 확대 29일 경기도 체육인 300인이 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지를 선언했다. (유은혜 캠프 제공)

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경기도 체육인 300명이 29일 유은혜 예비후보 공식 지지를 선언했다.이날 유 예비후보 선거사무소에서 열린 지지 선언에는 박충일 대한스포츠협의회 회장 등 경기 지역 체육계 대표 인사 21명이 참석했다.체육인들은 “교육과 보건의료가 아이들의 내실을 다진다면 우리 체육인은 아이들의 몸과 안전이라는 든든한 토대를 만든다”며 “이 모든 가치를 하나로 묶어낼 적임자는 오직 유은혜 후보뿐이며 우리 300명 지지자는 압도적인 승리를 위해 현장에서 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.그러면서 “그동안 경기도 교육은 현장과 괴리된 정책으로 아이들의 안전 사각지대를 방치해 왔다”며 “교육부 장관으로 검증된 행정력과 현장 소통 능력을 갖춘 유은혜 후보만이 우리 아이들이 마음껏 뛰놀 수 있는 안전한 교육 환경을 구축할 수 있다”고 강조했다.이들은 유 예비후보에게 ▲학교 체육시설 전면 안전점검 의무화 ▲학생선수 보호 및 운동부 정상화 ▲체육교사 및 지도자 처우 개선 등의 필요성을 이야기한 뒤 이러한 내용이 담긴 정책 제안서를 전달했다.유 예비후보는 “아이들이 마음껏 뛰고 안전하게 성장할 수 있는 학교를 만드는 것은 교육의 기본”이라며 “현장의 목소리를 정책으로, 정책을 실제 변화로 이어내는 교육감이 되겠다”고 약속했다.체육인에 앞서 교육계와 학부모, 시민사회, 보건의료계가 유 예비후보 지지를 선언했다.안승순 기자