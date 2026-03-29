자영업자·기업인·재외 동포 등, 김동연 지지선언 잇달아

이미지 확대 새시대노인회 경기도총회가 김동연 경기도지사 경선 후보에 대한 지지선언을 하고 있다. (김동연 달달캠프 제공)

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더불어민주당 경기도지사 본경선에 진출한 김동연 후보에 대해 각계각층의 지지 선언이 잇따르고 있다.김동연 달달캠프는 29일 ‘경기창업기업인협회’(회원사 200개)와 골목상권 자영업자들의 조직인 ‘경기도경제살리기포럼’이 김 후보 지지를 결정했다고 밝혔다.‘경기도경제살리기포럼은 “폐업이라는 마지막 갈림길 위에 서 있는 자영업자에게 필요한 것은 정치가 아니라 먹고사는 대책”이라며 “이러한 위기에 필요한 리더는 말뿐인 정치인이 아니라 ‘유능한 경제전문가’, 자영업자의 버팀목이 되어줄 ‘민생해결사’, 경제 체질을 근본적으로 바꿀 ‘설계자’인데 적임자는 김동연 뿐”이라고 강조했다.‘경기창업기업인협회’은 4월 초 김 후보에 대한 지지선언문을 발표하기로 했다.김 후보는 도지사 취임 이후 ‘스타트업 천국 경기도’를 기치로 벤처창업 생태계를 확장하고, 노동 기본권 강화와 임금 삭감 없는 주 4.5일제 도입, 안전한 일터 조성 등을 추진해왔다.이에 앞서 ‘전국재외동포협의회 경기도지회’와 ‘한국사진작가협회 경기도지회’, ‘화재안전지킴이실천시민행동’, ‘새시대노인회 경기도총회’, ‘전국기술교육협의회’ 등이 김 후보 지지를 선언했다.김 후보는 “경기도지사는 정치하는 자리 아니고, 싸우는 자리 아니고, 일하는 자리”라면서 “정치 잘하는 분, 싸움 잘하는 분은 국회로 가는 게 맞고, 일 잘하고 행정과 경제 잘하는 사람이 경기도지사가 돼야 한다”고 강조하고 있다.안승순 기자