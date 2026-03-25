양승조 견제 나선 나소열 “현역 의원, 후원회장 합류 당원 주권 무시”

나소열 더불어민주당 충남도지사 예비후보가 문진석(천안갑)·이재관(천안을)·복기왕(아산갑) 의원이 양승조 충남도지사 예비후보 공동 후원회장으로 합류한 것과 관련해 25일 “당원 주권을 심각하게 무시하는 행위”라고 유감을 표명했다.
나 후보는 SNS를 통해 “불법 여부를 떠나 문제의 본질은 실력이 아닌 세력을 과시하면 선거에서 이길 수 있다는 믿음, 국회의원 이름을 활용해 유권자 개인에게 영향력을 행사하려 하는 태도에 있다”며 이같이 밝혔다.
그는 현역 의원들의 행보를 ‘조직 동원’과 ‘줄 세우기’로 규정했다.
나 후보는 “언제까지 당원 개인의 선택이 아니라 조직을 동원한 선거를 치러야 하느냐”며 “후보자 능력 검증보다 누구 뒤에 설 것인지를 결정하도록 강요하는 방식은 우리 모두를 공멸로 이끌 뿐”이라고 비판했다.
그러면서 “당원들은 후보의 비전과 정책을 구체적으로 알 권리가 있고, 자신이 원하는 정책에 투표할 권리가 있다”며 “본인이 먼저 정책과 비전으로 대결하는 문화를 만들겠다“고 강조했다.
서천 이종익 기자
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