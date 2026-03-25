경기도지사 본경선 첫 여론조사…김동연, 오차범위 밖 선두

중부일보·엠브레인퍼블릭 조사…김동연 34%, 추미애 24%, 한준호 14%

민주당 지지층, 추 의원 40%, 김 지사 34%, 한 의원 20% 순

이미지 확대 더불어민주당 경기도지사 예비후보들이 지난달 24일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

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더불어민주당 경기지사 후보 적합도 조사에서 김동연 경기도지사가 오차 범위 밖에서 1위를 차지했다는 조사 결과가 나왔다. 본경선이 시작된 이후 첫 조사여서 관심을 끈다.중부일보가 여론조사기관인 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 지난 23일 오후 1시부터 오후 8시40분까지 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 전화면접조사 방식(CATI)으로 파악한 여론조사에서 민주당 경기지사로 누가 적합하냐는 질문에 김동연 지사가 34%의 지지를 얻어 오차 범위 밖 1위를 기록했다.민주당 지지층에서는 추미애 의원이 40%로 가장 앞섰고, 김동연 지사 34%, 한준호 의원 20%로 조사됐다.‘없다·모름·무응답’이라고 답한 무당층에서는 김동연 지사 30%, 추미애 의원 9%, 한준호 의원 8%였다.진보층에서는 추미애 의원 39%, 김동연 지사 34%, 한준호 의원 14%로 조사됐다. 중도층에서는 김동연 지사가 32%, 한준호 의원 23%, 추미애 의원 22%를 얻었다.여야 후보군 전체를 대상으로 경기도지사 선거에서 누가 가장 적합하다고 생각하는가’에 대한 물음에는 김동연 지사 25%, 추미애 의원은 22%, 한준호 의원 11%, 유승민 전 국회의원 10%, 양향자 국민의힘 최고위원 6%, 함진규 전 한국도로공사 사장 2%, 홍성규 전 진보당 수석대변인 1%로 집계됐다.기타 후보는 2%였고, 없다(16%)와 잘 모르겠다·무응답(5%)을 합한 부동층 비율은 21%였다.이번 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 무선 비율은 100%, 응답률은 12.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.안승순 기자