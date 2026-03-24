민형배 ‘민심캠프’에 중량급 인사 쇄도…박지원 후원회장

이광재 전 지사, 성경륭 노무현 정부 균형위원장 등 입법·행정·학계 망라

민 후보 “정책 설계부터 실행까지 가능한 전남광주통합 정책 드림팀 구축”

이미지 확대 박지원 의원(왼쪽)과 민형배 의원이 국회에서 다정한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 민형배 후보 경선사무소 제공

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)의 경선사무소 ‘민심캠프’에 더불어민주당 박지원 국회의원(해남·완도·진도)과 이광재 전 강원도지사를 비롯해 정치·행정·학계를 대표하는 중량급 인사들이 대거 참여했다.‘민심캠프’는 24일 박지원 의원이 민 의원의 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다.또 이광재 전 강원도지사를 비롯해 성경륭 노무현 정부 초대 국가균형발전위원장, 이정옥 전 여성가족부 장관, 김순은 전 대통령직속 자치분권위원장, 송경용 신부(한국노동재단 이사장) 등이 정책자문단에 참여하기로 했다고 밝혔다.‘민심캠프’에서 정책자문을 맡기로 한 인사들은 중앙 정치권과 정부에서 국가 정책 설계 경험을 갖춘 핵심 인물들로 꼽히고 있다.특히 입법과 행정을 넘나드는 경험을 갖춘 인사들이 정책 자문역을 맡기로 하면서 ‘민심캠프’는 실질적인 정책 추진 역량을 갖춘 ‘정책 드림팀’으로 구성됐다는 분석이다.전남·광주지역에 탄탄한 기반을 갖춘 인사들도 대거 참여했다. 김윤수 전 전남대학교 총장, 장만채 전 전남도교육감 등 전남·광주 학계와 교육계 주요 인사들이 합류했다.‘민심캠프’에 이처럼 지역 학계와 노동·시민사회 인사들까지 잇따라 참여하면서 지역 현장성과 정책 전문성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 평가되고 있다.민형배 의원은 “전남광주통합특별시는 실현 가능한 정책으로 완성해야 한다”며 “앞으로 각 분야 최고 수준의 경험과 역량을 갖춘 인사들을 지속적으로 영입, 현실적이고 실행 가능한 정책 설계에 집중하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자