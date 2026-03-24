민형배 “전남광주, 세계 3대 ‘사회연대경제 도시’ 만들 것”

퀘벡·몬드라곤 모델 접목… 아시아 대표 사회연대경제 허브 구축

광주역 클러스터 조성·사회연대경제원 유치 등 5대 핵심과제 발표

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보.

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더불어민주당 전남광주통합특별시 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)은 24일 “협동조합과 사회적기업이 지역경제의 한 축을 담당하는 전남광주를 만들겠다”며 이를 실현하기 위한 5대 핵심 추진과제를 발표했다.민 의원은 이날 정책발표를 통해 “광주와 전남은 5·18로 대표되는 시민의 연대와 참여, 마을 공동체와 협력의 전통이 살아있는 지역”이라며 “이 힘을 바탕으로 전남광주를 민주주의를 넘어 ‘경제에서도 연대가 작동하는 도시’, 퀘벡·몬드라곤과 어깨를 나란히 하는 세계 3대 사회연대경제 도시로 만들겠다”고 밝혔다.민 의원은 현재 지역경제의 약 1.3% 수준인 전남광주의 사회연대경제가 통합을 통한 도농 순환경제 구축으로 2~3배 이상 성장할 잠재력이 충분하다고 분석했다.특히 단 하나의 협동조합으로 출발해 8만 명이 함께 일하는 세계 최대 협동 조합 경제를 만든 스페인 몬드라곤과, 사회연대경제를 주류 경제 전략으로 제도화한 캐나다 퀘벡의 모델을 전남광주에 접목하겠다는 구상이다.민 의원은 이번 구상이 최근 발표한 공약인 ‘마을월급 프로젝트’의 핵심 기반임을 강조했다. 마을 단위 협동조합과 사회적기업이 돌봄·에너지·관광·로컬경제를 직접 운영하고 그 수익을 주민에게 배당함으로써, ‘일자리와 소득, 공동체가 동시에 만들어지는’ 구조를 전남광주 전역으로 확산시키겠다는 복안이다.민 의원이 제시한 사회연대경제 5대 핵심 추진과제는 ▲광주역 일대 사회연대경제 클러스터 조성 ▲사회연대경제혁신타운 권역화 ▲국가 컨트롤타워 ‘사회연대경제원’ 유치 ▲기후·에너지·돌봄·복지 서비스 확대 ▲사회연대금융 지원체계 구축이다.먼저 민 의원은 사회연대경제 기업들이 창업부터 성장, 재투자까지 선순환하는 생태계를 위해 ‘광주역 일대 사회연대경제 클러스터’ 조성 계획을 밝혔다. 이와 함께 정책·연구·교육·금융 기능을 통합한 국가 기관인 ‘사회연대경제원’을 유치해 전남광주를 아시아 최초의 사회연대경제 허브도시로 자리매김 시키겠다는 구상이다.지원 체계의 권역별 확산도 구체화했다. 광주역·전남동부·전남서부 3개 권역에 거점 혁신타운을 조성해 27개 시·군·구 어디에서나 사회연대경제의 혜택을 누릴 수 있도록 할 방침이다. 마을 단위 에너지협동조합과 마을돌봄협동조합을 통해 재생 에너지 전환과 돌봄 공백 등 시민이 일상에서 겪는 문제를 사회연대경제 방식으로 해결하는 공동체 경제 모델도 확대한다.제도 금융에서 외면받은 소상공인과 농어민 등을 위한 ‘사회연대금융 지원체계’를 구축한다. 시민이 소액 투자자로 참여해 지역 내 기업에 자금을 공급하고, 그 수익이 다시 지역으로 돌아오는 지역 순환경제를 만들겠다는 복안이다.민 의원은 “협동조합과 사회적기업이 지역경제의 한 축이 되고, 마을월급이 현실이 되는 도시를 시민과 함께 만들겠다”며 “시장 경쟁을 넘어 협력과 연대로 더 나은 삶을 만드는 새로운 경제의 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자