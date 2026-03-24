강기정, 순천에 후원회사무실 개소…동부권 공략 본격화

광주·동부 중심 본격 민심잡기 “동부권 100만 도시 반드시 실현”
“지금 필요한 사람은 정책과 성과로 이재명 대통령을 빛낼 사람”
전남광주특별시장 선거에 출마한 강기정 예비후보가 ‘빛명 캠프’를 본격 가동한 데 이어 순천에 후원회 사무실을 열고 동부권 민심 공략에 본격 나섰다.
강 후보는 24일 보도자료를 통해 “순천 연향동 조은프라자에 후원회 사무실을 열었다”며 동부권을 통합특별시 경제 중심으로 키우겠다는 의지를 확인했다.
강 후보는 “동부권은 대한민국을 먹여 살린 최대 산업벨트인데도 꺼져가는 도시가 됐다”며 “동부권을 가장 먼저 살려내 부강한 100만 대도시로 만들어 내고, 광역경제권을 성공시키겠다”고 밝혔다.
강 후보는 앞서 동부권 100만 도시 실현을 위해 ▲순천 ‘정원 100명 규모 통합 의과대학’ 설립 ▲순천 반도체 생산공장 유치 ▲광양만·여수산단 ‘무탄소 전력 산업단지’ 조성 ▲공공기관 2차 맞춤형 이전을 통한 동부권 산업·일자리 기반 확대 ▲전남 동부본부 ‘산업청사’ 격상 등 비전을 제시했다.
이번에 개소한 후원회는 광주 마륵동 ‘빛명 캠프’와 함께 5극3특 균형발전 실현을 위한 거점으로 시너지를 낼 전망이다.
강 후보는 ‘좋은 성과로 이재명 정부의 성공을 빛내겠다’는 의미를 담은 ‘빛명 캠프’ 개소를 통해 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 강조하고 있다.
강 후보는 “이번 통합시장은 이재명 대통령과 임기를 함께하는 만큼 통합의 성공이 곧 이재명 정부 성공의 척도”라며 “군공항 이전 합의, 복합쇼핑몰 유치 등 묵은 숙제를 풀어낸 실용 정신과 3선 국회의원, 청와대 정무수석 등을 거친 풍부한 경험으로 통합의 갈등을 돌파하겠다”고 밝혔다.
광주 홍행기 기자
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