이병훈 호남발전특위 부위원장 “김영록 예비후보 지지”

김 후보 총괄상임선대위원장 맡아…“행정경험․소통능력 필수”

이미지 확대 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장(왼쪽)이 24일 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보와 손을 맞잡고 연대를 선언하고 있다. 김영록 예비후보 사무소 제공

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전남광주특별시장 선거에 나섰다 중도 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 선언했다.이 부위원장은 24일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “김 예비후보 캠프의 총괄상임선거대책위원장을 맡았다”고 밝혔다.이 부위원장과 김 예비후보는 광주 서석초와 서중, 광주일고 동문인 데다 행정고시 출신이라는 공통점이 있다.이 부위원장은 “광주전남 통합에 따른 여러 기대가 많고 크지만, 갖가지 행정 혼선과 지역 간 균형발전 같은 예민하고 어려운 문제들도 숱하게 쌓여 있다”며 “이런 난제들을 해결하고 전남광주특별시의 미래 발전을 이루기 위해서는 풍부한 행정경험과 소통능력이 필수적”이라고 진단했다. 이어 “이런 경험과 능력을 갖춘 김 예비후보야말로 초대 전남광주특별시장의 최적임자라고 생각한다”고 덧붙였다.김 예비후보는 “이 부위원장의 합류는 그야말로 천군만마가 될 것”이라며 “이 부위원장이 예비경선 과정에서 내놓은 좋은 정책들과 공약들을 잘 계승해 시너지 효과를 내겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자