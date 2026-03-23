정치 6·3 지방선거 [포토] 찹쌀도넛 먹는 정청래 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/03/23/20260323800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-23 14:44 입력 2026-03-23 14:44 1/ 7 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 찹쌀도넛을 먹고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 찹쌀도넛을 먹고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 찹쌀도넛을 먹으며 상인 이야기를 경청하고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 상인과 악수하고 있다. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 상인과 인사하고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 찹쌀도넛을 먹고 있다. 2026.3.23 연합뉴스 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 상인과 대화하고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 2026.3.23 연합뉴스 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오후 경남 양산시 중부동 양산남부시장에서 찹쌀도넛을 먹고 있다. 왼쪽은 김경수 경남지사 후보. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지