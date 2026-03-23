경기도교육감 진보 진영 후보 단일화 가능할까?…안민석·유은혜 ‘공방전’

안민석 측 “100% 여론조사로 후보 결정해야”

유은혜 측 “한 사람의 떼쓰기로 분열 안 돼”

이미지 확대 23일 안민석 경기도교육감 예비후보가 경기도의회 브리핑룸에서 공약을 발표하고 있다. (안민석 캠프 제공)

이미지 확대 23일 유은혜 경기도 교육감 예비후보가 경기도의회에서 기자회견을 열고 정책 공약을 발표하고 있다. (유은혜 선거캠프 제공)

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6월 3일 경기도교육감 선거를 앞두고 민주진보 진영 단일화 논의가 지지부진하다. 자칫 단일화가 무산될 수도 있다는 목소리가 나오고 있다.안민석 경기도교육감 예비후보는 선거인단 모집의 불공정성을 이유로 ‘여론조사 100%’ 방식을 굽히지 않고 있고, 유은혜 예비후보는 안 후보의 주장을 ‘내로남불’이라며 강력 비판했다.안민석 후보 선거대책본부는 23일 “단일화 추진기구(경기교육혁신연대) 참가 단체의 특정 후보 지지 및 선거인단 조직 동원 등 불공정 행위가 방치되고 있다”고 기존 입장을 거듭 주장했다.앞서 안 후보 측은 특정 노조 선거인단 모집을 ‘금권·동원 선거’ 전형으로 규정하며 경찰에 고발한 바 있다.안 후보 측은 “불공정 행위에 대한 대책이 없다면 단일화 방식은 도민 여론조사 100%로 전환해야 한다”고 강조했다.안 후보 선거대책본부 관계자는 “이제 공은 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대와 상대 후보들에게 넘어갔다”며 “특정 단체의 불공정 행위 금지에 대한 실질적 대책을 내놓든지, 아니면 100% 여론조사를 수용하든지 명확한 답변을 내놓아야 할 시점”이라고 촉구했다.이에 대해 유은혜 후보 측은 이날 성명을 내고 안 후보의 행태를 “한 사람의 떼쓰기로 경기교육 정상화의 대의가 무너지고 있다”고 비난했다.유 후보 측은 “안 후보 본인도 예비후보 등록 전부터 온라인에서 경선인단을 모집해 오지 않았느냐”며 “자신이 하면 정당한 준비고 남이 하면 금권선거라는 이중 잣대를 들이대고 있다”고 지적했다.이어 “이미 지난 2월 4일 모든 후보가 단일화 규약을 존중하기로 서약했다”며 “자신에게 불리하다고 규약을 뒤엎으려는 시도는 2022년의 분열과 패배를 재현하는 무책임한 처사”라고 강조했다.성기선, 박효진 예비후보도 ‘단일화 대의’는 지켜져야 한다는 입장이다.한편 단일화 기구인 경기교육혁신연대는 지난 19일, 안 후보의 ‘여론조사 100%’ 요구에 대해 “내규상 수용 불가” 입장을 밝힌 바 있다.경기도 교육계에서는 안 후보 측이 ‘100% 여론조사’ 입장을 접지 않을 경우 진보 진영 단일화는 물건너 갈 수도 있다는 우려도 나오고 있다.안승순 기자