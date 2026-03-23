국민의힘 대구 달서구청장 경선 양자대결로…김형일·홍성주 단일화

단일 후보, 김용판 전 의원과 맞대결

이미지 확대 국민의힘 대구 달서구청장 경선에 나선 김형일·홍성주 예비후보가 지난 22일 단일화에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 김형일·홍성주 예비후보 측 제공

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국민의힘 대구 달서구청장 경선을 앞두고 김형일·홍성주 예비후보가 단일화에 합의했다. 당초 당 공관위는 김용판·김형일·홍성주 3자 경선 방침을 발표했으나, 두 사람이 단일화에 나서면서 경선 구도는 양자 대결로 재편될 것으로 보인다.23일 지역 정치권에 따르면 김 예비후보와 홍 예비후보는 전날 입장문을 통해 “우리는 이번 지방선거에서 달서구와 대구시 행정을 두루 경험한 ‘검증된 행정 전문가’가 구청장으로 선출되는 것이 시대적 소명이라는 데 뜻을 같이했다”고 밝혔다.양측의 단일화는 지역 일간지 2곳이 발표할 여론조사 결과를 합산하는 방식으로 이뤄진다. 두 조사 결과를 합산해 지지율 우위에 있는 인물을 단일 후보로 확정하기로 했다.이로써 달서구청장 경선은 김용판 예비후보와 김형일·홍성주 예비후보 중 단일 후보와의 맞대결로 펼쳐지게 됐다. 단일화 배경에는 전직 국회의원인 김용판 예비후보와의 대결에서 이들이 각개전투에 나설 경우 승리를 장담하기 어렵다는 판단이 깔린 것으로 보인다.이들은 “이번 단일화는 단순한 합쳐짐이 아니라 달서의 중단 없는 발전과 구민의 행복 증진을 위해 우리 모두가 ‘원팀’이 되겠다는 강력한 약속”이라며 “이제 하나로 모인 압도적인 힘으로, 김형일·홍성주가 본선 승리를 넘어 달서의 기분 좋은 변화를 완성하겠다”고 강조했다.대구 민경석 기자