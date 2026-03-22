유은혜, “아파도 쉬지 못하는 독박교실 없애겠다”…부천 유치원 교사 희생 ‘애도’

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보 SNS 캡처

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보가 20일 (사)한국유치원총연합회 경기도지회 관계자들과 간담회에서 인사말을 하고 있다. (유은혜 캠프 제공)

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유은혜 경기도교육감 예비후보가 22일 “지난 2월 고열의 독감에도 교실을 지키다 세상을 떠난 부천의 유치원 선생님께 깊은 애도를 표한다”며 “아파도 쉬지 못하는 독박 교실 시스템을 개선하겠다”고 밝혔다.유 예비후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이번 비극은 아파도 쉬지 못하는 유치원 선생님들의 힘겨운 근무 환경이 빚어낸 구조적 참사”라며 “여전히 사각지대에서 희생을 강요받는 현실에 무거운 책임감을 느낀다”고 전했다.이어 “아픈 교사를 교실에 홀로 세워두는 비정한 환경을 더는 방치해선 안 된다”면서 “경기도교육청은 철저한 진상조사와 함께 실효성 있는 개선책을 내놓아야 한다”고 촉구했다.그러면서 “유치원의 근본적인 개혁과 실질적인 변화를 앞장서서 이끌겠다”면서 “아픈 교사를 교실에 홀로 세워두는 ‘독박 교실’ 시스템을 개선하고 교사의 노동권이 온전히 보장받는 ‘숨 쉬는 유치원 교육’을 만들겠다”고 강조했다.이 같은 문제의식 속에서 유 예비후보는 지난 20일 경기도어린이집연합회 회장 이·취임식과 (사)한국유치원총연합회 경기도지회 간담회 등 보육·유아교육 현장을 잇달아 방문해 현장 목소리를 들었다.간담회에 참석한 관계자들은 학령인구 감소로 인한 원아 급감과 운영 위기, 교사의 과중한 업무 부담, 휴식 보장 부재 등의 어려움을 토로했다.이에 대해 유 예비후보는 ▲현장 지원 인력 재배치 ▲AI 행정 파트너 도입으로 교사 행정업무 경감 ▲대체 교사 지원 확대 등 대책을 제시했다.안승순 기자