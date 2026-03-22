장동혁, 대구 의원들과 비공개 간담회…‘공천 내홍’ 진화 나서나

장동혁 국민의힘 대표가 대구시장 공천과 관련한 갈등 수습을 위해 22일 대구를 찾았다.
장 대표는 이날 오전 10시 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 지역 의원들과 간담회를 갖고 대구시장 공천과 관련한 의견을 수렴했다.
장 대표는 모두발언을 통해 “지금 공천 관련해서 여러 이야기가 나오고 있고 또 그런 것(갈등)이 지속돼 마음이 무겁다”며 “우선 모든 것이 당 대표인 제 책임이라고 생각한다”고 말했다.
이어 그는 “일전에도 페이스북을 통해서 말씀드렸지만, 대구의 여러 사정과 시민들께서 어떻게 생각하시는지 의견을 잘 모아서 시민과 국민께서 납득할 수 있는 그런 경선을 치러내겠다고 말씀드렸다”며 “그 과정에서 당 대표로서 제가 할 역할이 있으면 역할을 다하겠다는 말씀을 드렸다”고 강조했다.
그러면서 “오늘 의원님들 뵙고 또 대구 시민께서 어떻게 생각하시는지 진심을 듣고 그것이 잘 반영될 수 있게 하겠다”고 덧붙였다. 장 대표의 모두발언 이후 간담회는 비공개로 전환돼 진행 중이다.
한편, 이번 간담회는 최근 대구시장 공천 문제로 내홍이 지속되자 당 대표가 이를 해소하기 위해 마련한 것으로 보인다.
앞서 이정현 공관위원장이 중진 컷오프(경선 배제)를 암시하자 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 중진급 주자들이 반발했다. 일각에서는 일부 후보에 대한 내정설이 불거지면서 갈등이 격화됐다.
글·사진 대구 민경석 기자
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