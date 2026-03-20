민주 전남광주통합특별시장 후보 5명 본경선 진출

김영록·강기정·주철현·신정훈·민형배 ‘5파전’…정준호 탈락

본경선 4월 3~5일·결선 12~14일 예정…정책배심원제도 실시

이미지 확대 왼쪽부터 기호순으로 김영록, 강기정, 주철현, 신정훈, 민형배 민주당 경선 후보.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 5명으로 압축됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 20일 여의도 중앙당사에서 전남광주통합특별시장 후보 예비경선 결과, 김영록·강기정·주철현·신정훈·민형배 후보(기호순)가 본경선 후보자로 결정됐다고 밝혔다.예비후보 기호 3번이었던 정준호 의원은 본선에 오르지 못했다.민주당 선관위는 이날 예비경선 후보별 득표 순위와 득표율은 공개하지 않았다.이번 경선은 당초 총 7명으로 시작됐으나, 이개호·이병훈 후보가 중도 사퇴하면서 6명 구도로 재편된 뒤 예비경선을 거쳐 최종 5명으로 압축됐다.탈락한 정준호 후보는 “예비경선 결과를 겸허히 받아들인다”며 “국회에서 해야 할 일을 하며 전남광주통합특별시 성공으로 반드시 보답하겠다”고 밝혔다.민주당은 5명 본경선 진출자를 대상으로 내달 3일부터 5일까지 사흘간 본경선을 실시한다.권리당원 100%로 진행된 예비경선과는 달리 본경선은 국민참여경선 방식으로 진행되며, 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%를 합산해 최종 득표율을 산출한다.본경선 결과 과반 득표자가 없을 경우 상위 2명을 대상으로 4월 12~14일 결선투표를 실시한다.본경선 과정에서 투표권이 없는 정책배심원 권역별 심층 토론회를 개최, 시민들이 초대 통합단체장 후보를 검증할 수 있도록 했다.정책배심원 토론 지역별 일정은 ▲전남 서부권(3월 27일) ▲전남 동부권(3월 28일) ▲광주권(3월 29일) 순이다.광주 홍행기 기자