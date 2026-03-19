서천군, 광역의원 2석 사수 ‘총력전’…전 군민 서명운동

이미지 확대 김기웅 군수와 서천군 관계자들이 광역의원 선거구 유치를 위해 서명운동에 나섰다. 군 제공

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충남 서천군이 6·3 지방선거에서 광역의원 선거구 유지를 위한 서명운동에 나섰다. 국회 정치개혁특별위원회에서 인구 기준에 따른 광역의원 선거구 축소가 우려되기 때문이다.19일 군에 따르면 ‘공직선거법’(제22조)에 광역의원 정수는 기준 인구가 5만명 미만일 경우 최소 1명, 5만명 이상일 경우 최소 2명을 두도록 규정하고 있다.군은 제8회 전국동시지방선거가 치러졌던 2022년 5월 5만 439명에서 지난달 기준 4만774명으로 줄었다.이에 따라 현재 2명인 광역의원 정수가 1명으로 축소될 가능성에 놓여 있다.충남에서는 금산군도 정수가 2명에서 1명으로 축소될 위기다.군은 단순한 인구 기준에 따른 선거구 획정이 농어촌 지역의 대표성을 약화시키고, 도농 간 균형발전에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다.선거구 획정 과정에서는 인구뿐 아니라 생활권, 지리적 여건, 교통망, 행정구역 등 다양한 비인구적 요소를 종합적으로 고려해야 한다는 입장이다.앞서 충남도의회도 지난 17일 기자회견을 열고 “현실적으로 면적 577.2㎢의 금산과 366.1㎢의 서천 전체를 단 한 명의 도의원이 담당하며 현장 중심의 의정 활동을 수행하는 것은 매우 어려운 일”이라며 “도농복합 지역인 충남에는 사실상 독소 조항으로 작용할 수 있다”고 지적했다.군은 이번 서명운동 결과를 바탕으로 건의문을 마련해 국회와 행정안전부 등에 제출하고, 광역의원 정수 유지의 필요성을 적극 전달할 계획이다.김기웅 군수는 “광역의원 정수 유지는 지방자치의 실질적 실현과 지역 대표성 확보를 위해 결코 물러설 수 없는 사안”이라며 “군민의 뜻을 하나로 모아 지역의 권리를 끝까지 지켜내겠다”고 말했다.서천 이종익 기자