정원오, 국힘 ‘도이치모터스 유착설’ 제기에 “정상 행정을 특혜로 둔갑시켜”

“준공업지역은 기본적으로 용적률 400%”

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 17일 서울 성동구 상생학사 인근 골목길에서 청년 주거 공약발표를 하고 있다.

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더불어민주당 서울시장 예비후보 정원오 전 서울 성동구청장이 19일 일각에서 제기된 도이치모터스와의 경제공동체 의혹에 대해 “정상적인 행정 처리를 특혜로 둔갑시켰다”며 “무지한 행태”라고 반박했다.앞서 김재섭 국민의힘 의원은 페이스북에 “(도이치모터스가) 2017년 1월부터 성동구청에 성금을 기부하기 시작했다는데 공교롭게도 같은 해 6월 성수동 사옥은 ‘하필’ 최대 용적률 400%를 적용받아 사용 승인이 났다”며 “정원오와 도이치모터스는 도대체 무슨 관계인가. 정원오와 도이치모터스의 관계야말로 전형적인 정경유착이자 경제공동체 아닌가”라고 주장했다.그러자 정 예비후보 측은 반박 자료를 내고 “도이치모터스 본사 부지 취득은 2012년, 공사는 2015년부터 시작돼 사회복지공동모금회를 통한 기부는 본사 이전과 관련이 없다”고 밝혔다. 그는 “성수동에 위치한 해당 용지는 준공업지역이어서 기본적으로 용적률 400%를 적용받는다”며 “법적 기준에 따른 정상적인 행정 처리를 특혜로 둔갑시켰다. 준공업지역의 기본 용적률 개념도 제대로 모르는 무지한 행태”라고 부연했다.그러면서 “김건희 주가조작 건은 사인 간의 불법수익 편취행위였다”며 “어려운 성동구민을 위한 공식 기부를 ‘경제공동체’로 동일선상에서 엮는 것은 어불성설”이라고 강조했다.서유미 기자